Smrt v družini Kardashian! Kris Jenner: življenje kratko in dragoceno...

Kris Jenner je v ponedeljek na Instagramu naznanila smrt svoje sestre Karen Houghton (65).

Karen je bila tri leta mlajša od Kris, dekleti pa sta odraščali skupaj z mamo Mary Jo Campbell (89).

Kris je na Instagramu zapisala: »S težkim srcem in globoko žalostjo sporočam, da je včeraj nepričakovano umrla moja sestra Karen. Srce me boli zaradi moje mame MJ in moje nečakinje Natalie in molim, da nas bo Bog vodil skozi te težke čase.«

Družina Kardashian žaluje. FOTO: Osebni Arhiv

»Karen je bila čudovita od znotraj navzven. Bila je ljubka, prijazna, občutljiva in ranljiva in tako zelo smešna,« je nadaljevala v poklonu. »Vedno je bila hvaležna za svoje življenje, cenila je svojo družino in prijatelje ter še posebej svojo prelepo hči. Velik del mojega srca pripada njej, cenim vsak spomin, ki ga imam nanjo.« Objavo je končala z: »Karenina smrt je opomin, da je življenje kratko in dragoceno in da jutri ni nikoli zagotovljen. Rada te imam, moja lepa sestra.«

Vzrok smrti ni znan

V svoji objavi je Kris delila kopico starih družinskih fotografij. Ni jasno, zakaj je Karen umrla, vendar naj bi šlo za naraven vzrok. Čeprav so Kris in njena družina Kardashian-Jenner močno prisotni v javnosti, Karen v to ni bila pretirano vpletena. Njun odnos naj bi bil nekoliko zapleten.

Caitlyn, bivša žena Kris Jenner. FOTO: Adam Gray Reuters

Leta 2014 je v intervjuju povedala, da je slava njeno sestro močno spremenila. Ko se je Kris ločevala od Caitlyn Jenner, se je postavila na stran slednje. Pred smrtjo je Karen delala kot pisateljica in medicinska sestra s krajšim delovnim časom.