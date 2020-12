Služi z videočestitkami

osebni arhiv Kljub finančnim težavam že dolgo ni bil v tako dobri telesni in ljubezenski kondiciji. FOTOGRAFIJI: osebni arhiv

Nekdaj je bil najbolje plačani televizijski igralec, ki se mu je z vsako epizodo humoristične serije Dva moža in pol račun odebelil za celo dober milijon in pol. To je bilo leta 2010, čeprav bi prav lahko bilo tudi v drugem življenju, morda celo v vzporednem vesolju, saj ježe pred leti s prestola multimilijonarja zdrsnil v brezno finančnih težav.Iz katerih kar ne najde izhoda, saj je zaradi težavne preteklosti, prepojene z nasilnimi izbruhi, nenehnim odvajanjem od drog in alkohola ter maničnimi izpadi, med katerimi je blebetal o pitju tigrove krvi, pristal na črni listi Hollywooda, zaradi česar zanj v svetu filma in televizije očitno ni več prostora. Tisto, kar mu v teh dneh prinaša zaslužek, glede na njegove nekdanje standarde več kot beden, so videosporočila in čestitke ob rojstnih dneh, obletnicah in drugih pomembnih življenjskih mejnikih, za katere mu naročniki plačajo slabih 350 evrov. Kljub poslovni mizeriji pa mu zasebno že dolgo ni šlo tako odlično.Med letoma 2010 in 2015 je svet odprtih ust gledal njegovo samouničevalno dirko, prežeto s kokainom. »Posnifal sem več, kot bi kdo drug lahko preživel,« je priznal igralec, čigar odločenost, da samega sebe uniči, je postala jasna 2015., ko je priznal, da so zdravniki že štiri leta prej odkrili, da je okužen z virusom HIV.»Alkohol in droge so bili edino, s čimer sem se znal spopadati s to diagnozo. Edino, kar je utišalo velikanski strah v meni. A hkrati je to stvari le poslabšalo.« Kar je na neki točki sprevidel in si poiskal pomoč ter izginil z medijskega zemljevida. O Charlieju nenadoma ni bilo več ne duha ne sluha. No, izvzemši občasnih novic o njegovi velikanski finančni stiski. A očitno je ta medijski mrk krvavo potreboval, saj se je vsaj osebno nekoliko postavil na noge.Že pred dvema letoma je premagal alkoholnega vraga in od tedaj živi trezno, še leto prej pa je našel ljubezen v objemu, varuške njegovih dvojčkovin, ki sta se mu rodila v (tretjem) zakonu z. Te igralčeva diagnoza ni prestrašila, skrbi le, da redno jemljeta protivirusna zdravila in redno, brez pardona, uporabljata kondom.