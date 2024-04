Slavni roker si lahko oddahne: tožbe zaradi spolne zlorabe ne bo

Sodišče na Manhattanu je zavrnilo tožbo proti Stevenu Tallaricu, pevcu skupine Aerosmith, znanemu pod imenom Steven Tyler, v kateri tožnica navaja, da jo je v sedemdesetih kot mladoletno manekenko dvakrat napadel in spolno zlorabil, piše Reuters.

Ameriški okrožni sodnik Lewis Kaplan je dejal, da Jeanne Bellino po zakonu mesta New York iz leta 2000, ki ščiti žrtve spolnega nasilja od 76-letnega Tylerja, ne more dobiti odškodnine.

Trajno je zavrgel njen primer, kar pomeni, da se na odločitev ni mogoče pritožiti. Kaplan je februarja zavrnil prejšnjo pritožbo.

Tyler je večkrat goreče zanika obtožbe, med drugim navedbe tožnice, da jo je napadel v telefonski govorilnici, medtem ko so njegovi spremljevalci stali ob strani in se smejali. Kasneje jo je po njenih besedah še enkrat zlorabil v hotelu.

Domnevni napadi so se zgodili leta 1975, ko je bilo njej 17 in njemu 27 let.

Bellinova je Tylerja spoznala potem, ko je prijatelj po modni reviji organiziral srečanje s skupino Aerosmith.

Tožbo je vložila novembra 2023.