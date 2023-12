Znani, obtoženi spolnega nasilja (Suzy)

Konec lanskega novembra so v New Yorku sprejeli zakon o žrtvah spolnega nasilja, ki je začasno odpravil zastaralni rok za tovrstne tožbe in je imel enoletno 'okno' za prijave. To je tudi razlog, da ste zadnje čase slišali za več že zastaranih primerov spolnega nasilja, predvsem seveda iz sveta slavnih, čeprav je bilo skupnih prijav menda več kot tri tisoč. Na plan so prišle nove obtožbe za Russella Branda in Mika Tysona ter nekaj drugih tako znanih kot manj pričakovanih imen.

Donald Trump

Na dan, kot je zakon stopil v veljavo, 24. novembra 2022, je E. Jean Carrol Donalda Trumpa obtožila spolnega in fizičnega napada ter razžalitve. Trumpu je sodišče maja letos naložilo kazen 4,6 milijona evrov.

Maja letos je bil spolnega napada obtožen Trumpov kolega, nekdanji župan New Yorka, Rudy Giuliani. A ni edini, saj je bil spolnega napada obtožen tudi Andrew Cuomo, še en nekdanji newyrški župan, oba sta dejanje zagrešila na delovnem mestu.

Bill Cosby

Tudi dobri stari znanec spolnih obtožb ni ušel: Billa Cosbyja je pet žensk obtožilo napada in poškodbe, medtem ko so bile gostujoče igralke na nadaljevanki Pri Huxtablovih. Menda jih je tudi omamil, posilil in celo zaklepal v sobe. Hkrati so tožile tudi ameriško mrežo NBC zaradi malomarnosti. Število njegovih žrtev še vedno narašča.

Harvey Weinstein

Niti Harvey Weinstein še ni 'zaključil kariere': igralka Julia Ormond, ki jo poznamo iz Jesenske pripovedi, ga je obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil leta 1995.

Sean Diddy Combs

Pred tremi tedni je pevka Cassie Ventura nekdanjega partnerja, Seana Diddyja Combsa, obtožila zlorabe, nasilja in trgovanja z belim blagom v času, ko sta bila par, med letoma 2007 in 2018. Že dan po vloženi tožbi se je z njo pogodil za neznano vsoto denarja. Kmalu za njo ga je spolnega nasilja obtožila še ženska, ki je leta 1991 z njim nastopila v glasbenem videospotu.

Axl Rose

Prav tako je tik pred iztekom 'okna' obtožba doletela Axla Rosa, pevca skupine Guns n' Roses, ki naj bi leta 1989 napadel Sheilo Kennedy. Ta ga je tega obtožila že v svoji knjigi, ki je izšla leta 2016, in v predlanskem dokumentarnem filmu o žrtvah spolnega nasilja.

Jamie Foxx

Tudi Jamie Foxx naj bi leta 2015 grdo otipaval in napadel žensko, ki se je odločila spregovoriti, a ostati neimenovana.

Cuba Gooding jr.

Podobne težave pestijo oskarjevca Cubo Goodinga jr., ki se je junija letos naposled pogodil z žensko, ki naj bi jo napadel, a sta se novembra letos pojavili še dve, ki trdita, da ju je posilil.

Steven Tyler

Rocker Steven Tyler naj bi leta 1973 prepričal starše mladoletnega dekleta, naj mu prepišejo skrbništvo, da je lahko šla na turnejo njegove skupine Aerosmith in živela z njim. Imel je 25 let, ona pa 16, par sta bila tri leta. V tem času naj bi bila žrtev spolnega in čustvenega nasilja.