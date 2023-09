Steven Tyler si je poškodoval svoj najpomembnejši organ

Obljubljali so šov vseh šovov. Po petih desetletjih glasbenega ustvarjanja, med katerim so svet obredli kar desetkrat, se je kultna rockerska skupina Aerosmith sklenila podati na še enajsto in poslednjo svetovno glasbeno turnejo, ki je njihovi oboževalci in svet ne bodo nikoli pozabili. A komaj so jo dobro začeli, so po le treh koncertih morali nastope že prestaviti. Za najmanj mesec dni. Njihov frontman Steven Tyler je na odru, kot obljubljeno, očitno resnično dajal vse od sebe, saj si je med zadnjim nastopom poškodoval glasilke. Tako močno, da je vnetje prešlo v krvavitev tega njegovega najpomembnejšega organa.

Ni prvič, da so Aerosmith morali odpovedati in prestaviti koncert. Lani so tik pred zdajci odpovedali niz poletnih nastopov, saj se je Steven spet ujel v pasti omame in se je, preden bi šlo predaleč in bi (spet) zabredel pregloboko, odločil za zdravljenje v rehabilitacijski kliniki. A če je tedaj glasba za krajši čas potihnila zaradi njegove ljubezni do drog, mu je koncertne načrte tokrat prekrižala poškodba. »Z zlomljenim srcem moram povedati, da sem dobil stroga zdravniška navodila, da naslednjih 30 dni ne smem peti. Med nedavnim koncertom v New Yorku sem si poškodoval glasilke, kar je pripeljalo celo do krvavitve,« se je prek družbenih omrežij – ne nazadnje mora v teh dneh molčati – oglasil pevec. Če se bo njegovo okrevanje odvijalo po načrtih, bo za mikrofon ponovno prijel 11. oktobra. V najboljšem primeru bodo turnejo sklenili dober mesec pozneje kot načrtovano, na zadnji februarski dan naslednje leto.

Zaradi zdravstvenih težav je v teh dneh odpovedal koncerte še en rockerski maček, Bruce Springsteen. Zaradi razjed na prebavilih si je po priporočilih zdravnika tudi on vzel dober mesec premora in se bo na odre vrnil šele z začetkom novembra.

Aerosmith, ki letos praznujejo petdesetletnico prvega albuma, so sicer na odre zakorakali v skoraj popolni prvotni zasedbi s Tylerjem kot prvim glasom, na kitarah z Joejem Perryjem in Bradom Whitfordom in s Tomom Hamiltonom na bas kitari. Na poslovilni turneji manjka le bobnar Joey Kramer, ki je želel »vso pozornost usmeriti na svojo družino in zdravje«.