Slavni igralci s pitonom med nogami: veljajo za najbolj obdarjene

Čeprav slovijo kot veliki šarmerji in zapeljivci, se ti igralci lahko pohvalijo še z nekaterimi drugimi lastnostmi. Nekateri so se v svojih filmih slekli do konca, spet drugi so se odločili, da bodo na snemanju vedno oblečeni, a vseeno imajo vsi nekaj skupnega - velik ponos med nogami.

Predstavljamo vam seznam osmih igralcev z največjim penisom v Hollywoodu.

Ewan McGregor

Ewan McGregor FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Škotski igralec Ewan McGregor se ni sramoval potreb filmov, ki so ga proslavili. Čeprav je bilo gledalcem očitno, da ima na kaj biti ponosen, so njegovi soigralci v filmih potrdili, da je njegov penis v živo videti veliko bolj impresiven.

Colin Farrell

Colin Farrell FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Čeprav se je slekel za film Dom na koncu sveta, je igralec Colin Farrell mnoge presenetil s svojo velikostjo v porno videu, ki ga je posnel s svojo nekdanjo izbranko Nicole Narain. Znana pisateljica Jackie Collins je kot gostja v oddaji Celebs On Sunday povedala, da je bila šokirana, ko je videla porno video irskega igralca. Natančneje, šokirala jo je velikost njegovega penisa, ki je za njen okus »strašljivo velik«.

Daniel Craig

Daniel Craig FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Čeprav so dolgo krožile zgodbe o tem, da ima slavni James Bond precej majhen penis, je igralka Judi Dench razkrila, da se Daniel Craig res nima česa sramovati.

»Bila sem šokirana, ko sem ga videla prihajati izpod tuša, najprej sem mislila, da ima dol obešeno nogavico, ki jo je obul, a je bil vse on. Pravi 007 bi bil verjetno ponosen,« je nekoč dejala igralka.

Liam Neeson

Liam Neeson in Jessica Lange v filmu Rob Roy FOTO: Press Release

Janis Dickinson je v svoji avtobiografiji Brez dežurnega reševalca pohvalila svojega nekdanjega moža, igralca Liama ​​Neesona. »Ima največji penis na svetu. Ko si odpne hlače, ven skoči steklenica vode Evian,« je zapisala Janis.

Owen Wilson

Wilson Owen v filmu Polnoč v Parizu FOTO: Press Release

Ko je igralec Owen Wilson s prijateljem Woodyjem Harrelsonom odpotoval v Peru, so ju paparaci ujeli gola v jacuzziju. Owen Wilson si je na fotografijah, ki so prišle v javnost, prislužil sloves, zaradi katerega se je priljubil številnim pripadnicam nasprotnega spola.

Sean Connery

Sean Connery kot James Bond in Ursula Andress kot Honey Ryder v filmu Dr. No. FOTO: United Artists Alamy Stock Photo

Po snemanju enega od filmov iz serije o Jamesu Bondu je igralka Ursula Anders pohvalila 'veliko moškost' Seana Conneryja. Legende o 'velikih orglah' škotskega gospoda, ki včasih nosi kilt, se še danes pripovedujejo v estradnih krogih.

Frank Sinatra

Frank Sinatra FOTO: Promo material

Ava Gardner, bivša žena Franka Sinatre, je imela precej pohvalen odziv na pevčev penis. »Frank tehta le sedemdeset kilogramov, v organu pa jih ima šestdeset,« je povedala Ava.

Steve McQueen

Steve Mcqueen v filmu Junior Bonner FOTO: Press erlease

Legendarni Steve McQueen je poleg odličnih vlog številne ženske navdušil tudi z velikostjo svojega 'ponosa'. Ena od njegovih oboževalk je dejala, da je njegov penis kot dve skupaj zlepljeni pločevinki piva, poroča informer.rs.