Slavni filmski igralki razpada že četrta zveza

Po štirih letih se je, kot kaže, ohladila ljubezen med zvezdnico Transformerjev Megan Fox in raperjem Machine Gun Kellyjem. Čeprav razhoda uradno še nista razglasila, pa po besedah skupnih prijateljev že nekaj časa živita vsak na svojem koncu, ona se je preselila v Malibu, on pa je ostal v vili v Encinu, ki sta si jo še nedolgo tega delila. »Za to sta se odločila, da bi si dala dihati in medtem razmislila, kako naprej. Vse je še odprto,« je ameriškemu tabloidu povedal vir blizu para, ki ni želel biti imenovan.

Machine Gun Kelly je štiri leta mlajši od igralke. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Obeti sicer niso najboljši, se bojijo mnogi, Megan je prijateljice menda že prosila, naj ji poiščejo primernega kandidata za zmenek, čeprav tisti, ki 37-letnico dobro poznajo, pravijo, da ni to nič nenavadnega in nič ne pomeni. »Njuni prijatelji ne verjamejo, da se bosta razšla, saj sta preveč neodločna. Vsak dan se odločita drugače, če bi bilo kaj res hudo narobe, si ne bi tako pogosto premislila,« je še povedal omenjeni vir.

3 otroke ima Megan iz prejšnjega zakona.

Megan in glasbenik, njegovo ime je Colson Baker, naj bi imela težave že nekaj časa, igralka je partnerju vedno manj zaupala, čeprav se menda zaveda, da so njene težave z zaupanjem posledica njenih lastnih negotovosti, ne Colsonovih dejanj. Kljub temu mama treh otrok, ki jih je rodila v zakonu z Brianom Austinom Greenom, s katerim sta bila par dolgih 16 let, ne ve, kako se izviti iz začaranega kroga ljubosumja in prepirov. Ti so v zadnjem času menda postali vedno bolj pogosti in divji, zveza med Foxovo in Barkerjem pa vedno bolj toksična.

Brian Austin Green je bil do zdaj edini, ki jo je popeljal pred oltar. FOTO: Getty Images

Če se zvezdnika ne bosta pobotala, bo to za igralko četrta razpadla zveza. Leta 2000 se je takrat komaj 15-letna mladenka iz Tennesseeja zaljubila v sošolca in z njim ostala tri leta. Ljubezni je bilo konec, ko se je preselila v Los Angeles, da bi se preizkusila kot igralka. Tam se je eno leto dobivala s svetlolasim zvezdnikom serije Sedma nebesa Davidom Gallagherjem, nato pa spoznala bodočega moža. Ko sta z Brianom, s katerim sta si med zakonom večkrat vzela predah, podpisala ločitvene papirje, je trajalo le nekaj mesecev, da se je do ušes zaljubila v visokoraslega glasbenika.