Slavna komičarka po zmagi Trumpa zapustila ZDA! Poglejte, kam se je odselila

Ameriška komičarka in televizijska voditeljica Ellen DeGeneres in njena žena, avstralska igralka Portia de Rossi sta po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA pripravili kovčke in se odselili iz Združenih držav. Danes 66-letna komedijantka in njena 51-letna partnerica sta se odločili prodati svoj čudoviti dom v kalifornijskem Montecitu in se ugnezditi v Veliki Britaniji. Partnerici, ki sta si večno zvestobo obljubili leta 2008, naj bi se odselili za vedno.

Spomnimo, da je Ellen avgusta javno podprla Kamalo Harris, prepričana je bila, da bodo ZDA dobile prvo predsednico. Seveda zvezdnici, ki ima pod palcem neverjetnih 370 milijonov dolarjev, nikakor ne bo nič hujšega, zgovorno je, da sta za omenjeno posest v Montecitu leta 2019 odšteli 27 milijonov, njuna neposredna soseda in dobra prijatelja sta britanski princ Harry in Meghan Markle.

Poročili sta se leta 2008. FOTO: instagram

Ironija je, da bosta zdaj onidve živeli na Otoku, natančneje v Cotswoldsu na jugovzhodu Anglije, ki je približno dve uri oddaljen od Londona. No, zdaj bosta imeli druge imenitne sosede, kot so David in Victoria Beckham, Kate Moss, Elizabeth Hurley in Jeremy Clarkson. Tam imata hišo v Gloucestershiru tudi britanski kralj Karel III. in njegova žena Camilla.

Ellen in Portio so prejšnji teden že opazili v lokalnem gostišču The Farmer's Dog. Ellen pa ni prva slavna Američanka, ki zapušča ZDA, to je napovedala že Eva Longoria, ki jo bo mahnila v Mehiko in Španijo.