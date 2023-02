Ta zvezdnica zbira najbolj skrite spolne fantazije žensk (FOTO)

Spoznati in razumeti želi najgloblje in najbolj skrite ženske seksualne fantazije ter jih nato deliti z drugimi pripadnicami nežnega spola, da se v teh svojih mesenih fantazijah ne bi počutile same. To nalogo in izziv si je zadala Gillian Anderson. A tokrat ne kot liberalna in nadvse odprta seksualna terapevtka Jean Milburn, ki jo je igrala v Netflixovi uspešnici Sex education, pač pa želi vse seksualne tabuje razbiti v naši resničnosti in iskrene izpovedi, tudi tiste, ki jih morda niso še delile z nikomer in nikoli, slišati od resničnih žensk.

O čem fantazirate? Potešite svoje seksualne želje? zanima igralko. FOTO: Netflix

»Slišati želim vaše najbolj intimne strahove in fantazije, tudi tiste, ki ste jih morda zaupale le najbolj zvestemu zaupniku ali pa sploh nikomur. Vse to želim slišati od vas. Pišite mi in pismo morda začnite z Draga Gillian ...« Tako poziva hollywoodska igralka, ki bo do konca meseca zbirala prejeta pisma in izpovedi ter jih nato, seveda anonimno, objavila v knjigi.

Po sledeh skrivnega vrtička

Pred pol stoletja, bilo je leta 1973, je knjiga Nancy Friday Moj skrivni vrtiček: Ženske seksualne fantazije zanetila pravo malo žensko spolno revolucijo. Nancy je namreč prek pisem, kaset in osebnih intervjujev zbrala ženske fantazije in med platnicami knjige prvič odkrito – prek besed resničnih žensk – spregovorila o vzburjenju, masturbaciji, seksualnih sanjah in željah. »Naposled je bila tu knjiga, v kateri je vsakdanja ženska, to bi lahko bila jaz, soseda, mimoidoča v trgovini, govorila o vsem, kar je do tedaj skrivala v mislih,« se je knjižne uspešnice spomnila Gillian, ki pa je bila, ko je ta prišla v knjigarne, stara komaj pet let. Sama ne ve, ali jo je njena mama kdaj prebrala, »a zame je moralo preteči skoraj 50 let, da sem odkrila in prebrala to zbirko fantazij anonimnih žensk. Že prej sem vedela za knjigo, a šele ko sem dobila vlogo pri seriji Sex education, sem jo vzela v roke kot del priprav. Šokirala me je. S svojo iskrenostjo, brez filtrov, z neolepšano in surovo resnico.«

Navdihnila jo je zbirka intimnih anonimnih pisem, ki jih je prvič prebrala kot del priprav na vlogo spolne terapevtke. FOTO: Netflix

Igralka se je v spomin morda skoraj najbolj vrezalo to, da je marsikaj, morda celo večina tega, o čemer so ženske fantazirale, ostalo neuresničenega in neizživetega. »Danes živimo v drugačnem svetu in se o spolnosti pogovarjamo. Imamo tudi kup serij in oddaj, ki neprikrito razpredajo o seksualnosti. Toda ob tem se mi je zastavilo vprašanje, ali smo tudi v resnici, v zasebnosti, tako sproščeni. Iz tega pa se mi je porodila ideja o sodobni različici Nancyjinih Ženskih fantazij.«

Zvezdnica bo pokukala v spalnice.

Vse se začne z idejo. Gillian pa je že prešla tudi v akcijo in odkrito nagovorila »ženske in vse, ki se identificirajo kot ženske, ne glede na starost, veroizpoved, najsi so samske ali poročene«, naj ji pišejo in zaupajo svoje misli o seksu. »Naj gre za seks s partnerjem, partnerji ali s samo seboj. Povejte mi. Fantazije, frustracije, eksperimentiranje, vse prepovedano, fetiši, občutja krivde, nepotešenost. Povejte mi!« Zanima jo, ali ženske še vedno molčijo, ko beseda (in dejanja) nanesejo na seks. »Upam, da je to le ena stvar, ki jo bomo izvedeli.«