Po koncu dolgoletne zveze že živi z drugo

Čeprav Gillian in Jemima nista bili najboljši prijateljici, je igralko vendar precej pretreslo, ko se je njen bivši začel videvati prav z njo.

Ljubezen se je izpela

Šokirana, vzemirjena in najmanj zmedena je, ker je njen bivši že v novi in resni zvezi. FOTO: Steffan Hill/Press Release

Jemima naj bi že nekaj časa romantično sanjarila o Petru. FOTO: Mj Kim/Getty Images

Vsekakor je mojster pisane besede, to je scenaristne nazadnje dokazal z oskarjevskima nominacijama za najboljši scenarij za filma Kraljica in Frost/Nixon. A čeprav mu zamislic, kako z zgodbo pritegniti občinstvo, očitno ne zmanjka, se je znašel v povsem resnični ljubezenski drami z zapletom, ki ga morda niti sam ni predvidel in pričakoval.Čeprav je šele decembra objavil, da je konec njegove štiriletne ljubezni z, zdaj ni le v novem razmerju, ampak naj bi z novo srčno izbranko celo že skupaj živela. Za Gillian vsekakor šok, sploh ker nekdanji zvezdniški parček v skupnih štirih letih ni naredil koraka k bivanju pod skupno streho, kar je Petru z novo uspelo po pičlih dveh tednih. In če to ni dovolj, je ženska, zaradi katere Morganu srce spet veselo in zaljubljeno utripa,, njegova dolgoletna prijateljica, ki pa je bila v prijateljskih odnosih tudi z Gillian. Skratka, ljubezenski trikotnik, vreden filma.Ko sta decembra, bilo je malce pred božičem, Gillian in Peter oznanila konec ljubezni, tega ni spremljala grenkoba ali zamera. Njuna ljubezen naj bi se preprosto izpela, pri čemer naj bi svojo vlogo igrala tudi njuna prenatrpana urnika. A čeprav sta se poslovila prijateljsko in ostajata v stikih – kako tudi ne, ko pa ju združuje delo pri seriji Krona, pod katero je Morgan podpisan kot scenarist, Andersonova pa je prevzela vlogo britanske železne lady–, je zvezdnico vseeno pošteno zbodlo pri srcu, ker je moški, ki mu je dala štiri leta svojega življenja, že začel pisati novo poglavje z drugo. »Šokirana je, vznemirjena pa tudi zmedena, sploh glede na to, s kom se je zapletel,« je povedal vir. Čeprav bi takšno potezo s strani Jemime morda lahko slutila, saj naj bi rjavolaska, ki se kot producentka giblje v istih krogih kot nekdanji par, že pred časom vrgla oko na Petra. »Zdi se, da je Jemima že nekaj časa poskušala omrežiti Petra, že dolgo ji je zelo všeč,« je še povedal vir, z dodatkom, da je –​ Jemimina čustva gor ali dol – Peter precej hitro obrnil nov list. Ne nazadnje štiri leta niso malo, zato je dejstvo, da je le teden ali dva po koncu zveze skočil v novo, najmanj presenečenje.Gillian in Peter sta malce pred božičem sklenila zakorakati po ločenih poteh, scenarist pa že za silvestrovo ni bil več sam. »Peter in Jemima sta že dolgo prijatelja, od novega leta pa se tudi videvata in zdaj živita skupaj.« A čeprav sta svežo romanco zastavila nadvse resno, pa je vprašanje, ali jima lahko uspe na dolgi rok. Morgan namreč velja za nadvse strastnega in čustvenega moškega, vajenega dolgih razmerij – pred Gillian je bil 17 let poročen z. Nasprotno pa je Jemima po koncu svojega zakona z zdajšnjim pakistanskim premierjem, ki je od nje dvakrat starejši, skakala iz enega dramatičnega razmerja v drugo in izbirala moške, ki niso sloveli po stanovitnosti, med temi soin. Zato prijatelji novopečenega parčka to novo razmerje, ki je večino presenetilo, opisujejo kot vnetljivo in eksplozivno. Kar pa pogosto ne pomeni tudi dolgotrajnosti.