Vseeno ji je, če se ji prsi povesijo do popka

Igralka Gillian Anderson je postala junakinja prenekatere ženske. Odločila se je namreč razpreti okove, ki jih nežnejšemu spolu vsaj v moderni zahodni družbi nalagajo lepotne smernice čvrstih, polnih in pokončnih prsi, tudi s pomočjo nedrčkov – običajnih, podloženih, podprtih z žico, samostoječih, pa še katera vrsta bi se našla –, da se zdi, da prsim uspe ne glede na minevanje časa kljubovati gravitaciji. Toda hollywoodski zvezdnici za to ni več mar, nedrček je odvrgla za vselej. »Žal mi je, a ne bom ga več nosila. Vseeno mi je, tudi če se mi prsi povesijo do popka. Ni mi mar...