Slavna igralka na Zlatih globusih razkrila veliko spremembo! Poglejte, kaj je 'ušpičila'

Emma Stone, zvezdnica, ki pogosto postavlja nove trende na področju pričesk, je na rdeči preprogi Zlatih globusov osupnila z dramatično kratko frizuro v pixie slogu. Dolgo so krožile govorice – je obrila glavo ali nosi lasuljo?

Sedaj je jasno: igralka, ki je znana po svojih drznih modnih potezah, je res naredila drastično spremembo, njen novi videz pa je eleganten in šik.

Navdih iz 90. let

Stoneina dolgoletna stilistka Mara Roszak, ki je sodelovala pri oblikovanju njenega novega videza, je za revijo Allure razkrila, kako je pričeska nastala. »Njeni lasje zdaj izraščajo in izgledajo osupljivo – zelo nostalgično, kot iz devetdesetih,« je povedala in razkrila, da so jo navdihnile podobe Winone Ryder iz leta 1996 in Liv Tyler iz leta 1998.

Pri tako kratki pričeski je pomembna natančnost. »Zmeraj kaj prirežemo še zadnji dan,« je pojasnila Roszak. »Majhne poteze lahko naredijo ogromno razliko.« Po prirezovanju je Roszak na vlažne lase nanesla še kremo za oblikovanje.

Za njeno pričesko je zadolžena cela ekipa strokovnjakov. FOTO: Etienne Laurent Afp

Lase je osušila do približno 70 odstotkov, pri čemer je uporabljala sušilnik z ozko šobo za natančno usmerjanje las. Namesto klasičnega okroglega krtačenja je uporabila majhno ščetko, podobno zobni, da je lase oblikovala v želeno smer. Ko so bili lasje povsem suhi, je dodala še več kreme, saj je ta še posebej učinkovita na suhih laseh. »To je res trenutek, ko prideta oblika in stil do izraza,« je dejala.

Nova barva za poseben dogodek

Emma Stone je tik pred Zlatimi globusi osvežila tudi svojo barvo las, odtenek je opisala kot »muškatni orešček« – nekoliko temnejša različica igralkine značilne bakreno rdeče barve.

Igralka je svoj novi videz predstavila zaradi vloge v prihajajočem projektu, vendar bi lahko prav njena elegantna in samozavestna podoba sprožila novo renesanso tovrstnih pričesk v letu 2025. Zelo kratki lasje na njej dokazujejo, da je ta klasični slog vedno lahko prava izbira.