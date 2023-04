Škandalozna izjava starlete Maje (26): Splavila sem vsaj 19-krat, pojedla sem 200 tablet za »dan po«

Srbska starleta Maja Marinković, udeleženka srbskega resničnostnega šova Zadruga, v katerem je zapeljala več (poročenih) moških, je gledalcem pošteno šokirala tako s svojimi dejanji, kot tudi z besedami. 26-letna starleta je namreč izjavila, da je opravila vsaj 19 splavov in vzela vsaj 200 tabletk za »dan po«, torej tabletk, ki preprečijo zanositev po nezaščitenem spolnem odnosu.

»Več let nisem se pri teh tabletah nisem omejevala. Do zdaj bi lahko zgradila lekarno s tem, koliko sem jih vzela. Za 'dan po' sem vzela vsaj 200 tablet in splavila vsaj 19-krat. Nerada govorim o tem, to ni nekaj, kar bi dekle moralo narediti, ampak imela sem fazo, ko nisem preveč razmišljal o tem. Danes tega nikoli ne bi naredila.«

Marinkovićeva je nato pojasnila, da se je to dogajalo pred njenim vstopom v resničnostni šov in dodala: »Mlada dekleta morajo paziti, kaj počnejo. Treba je uporabljati zaščito in nikoli ne smejo dovoliti, da bi moški odločal o tem, ali naj se zaščitijo ali ne. Ne. To bi moralo biti samoumevno, in če si med spolnim odnosom noče nadeti kondoma, naj ga niti ne pogleda.«