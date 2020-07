Sina ji je uspelo rešiti, sama se je utopila

Leta 2012 je prejela nagrado za naljubšo televizijsko igralko v komediji. FOTO: Gus Ruelas/Reuters

Za prepoved kopanja

7 let po smrti njenega soigralca so našli Nayino truplo.

Obletnica soigralčeve smrti

Želel sem si, da bi bil rezultat drugačen in bi jo našli živo, čeprav je bilo po nekaj dneh jasno, da to ne bo mogoče.

Po slabem tednu je policistom uspelo najti pogrešano igralko, ki je minulo sredo popoldne po lokalnem času izginila v kalifornijskem jezeru Piru. Uradno bodo truplo identificirali šele po opravljeni obdukciji, a so oblasti skoraj prepričane, da gre za 33-letno igralko, saj v zadnjem času v jezeru ali na njegovem območju razen nje ni izginil nihče.Kar bi moral biti prijeten dan s štiriletnim sinom, se je sprevrglo v tragedijo, ki pa bi lahko bila po besedah lokalnega šerifa še veliko hujša. »Kot kaže, je Riverovi nekako uspelo zbrati dovolj moči, da je sina spravila nazaj na čoln, a ne dovolj, da bi rešila še sebe,« je dejalin dodal: »Želel sem si, da bi bil rezultat drugačen in bi jo našli živo, čeprav je bilo po nekaj dneh jasno, da to ne bo mogoče. A kljub vsemu upam, da bo vsaj to, da smo našli truplo, družini pomagalo najti mir ter končalo negotovost. Najhuje je čakati in ne vedeti, kaj se je zgodilo z nekom. Zdaj lahko začnejo žalovati.«Policija je njeno smrt označila za nesrečo, češ da na truplu ni bilo znakov nasilja niti ne obstaja sum, da bi šlo za samomor. Nekaterim se je zdelo sumljivo dejstvo, da so njen reševalni jopič našli na čolnu, saj je plavanje v jezeru brez njega resno odsvetovano, spet drugi so prepričani, da je Naya jezero tako dobro poznala, odrasla je le nekaj deset kilometrov proč, in v njem tako pogosto plavala, da je menila, da ga ne potrebuje.Kot je preiskovalcem povedal štiriletni, ki so ga minulo sredo našli spečega na čolnu, sta z mamo odšla plavat, nato mu je pomagala nazaj na čoln, ona pa je izginila pod vodo. Mnogi ne morejo doumeti, da bi Riverova sebe in sina spravila v takšno nevarnost, saj je zagotovo vedela, kako nevarno je jezero. V njem je izginilo že precej ljudi, saj je zelo nepredvidljivo zaradi močnih podvodnih tokov, slabe vidljivosti ter hladne vode. Takoj po tem, ko so na kopno potegnili igralkino truplo, so domačini sprožili peticijo, da bi plavanje v jezeru povsem prepovedali. Doslej je bilo zgolj odsvetovano oziroma na lastno odgovornost.Na bregu jezera so se medtem zbrali Nayini nekdanji soigralci iz serije Glee, ki ji je prinesla svetovno slavo ter nemalo nagrad, neutolažljiva mama in očeinter, nekdanji mož in oče njenega sina, s katerim sta bila poročena med letoma 2014 in 2018.Nayini oboževalci, ki so se ji množično poklonili na družabnih omrežjih, niso spregledali grozljivega naključja, da so truplo 33-letnice našli natanko na sedmo obletnico smrti njenega soigralca iz serije Glee, za katerega je bil pri komaj 31 letih usoden prevelik odmerek mamil.