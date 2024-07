Čestital mu je tudi David Beckham: slavnega kuharja osrečila hči

Gordon Ramsay je nesrečnejši oče na svetu. Tako je vsaj zapisal ob fotografijo na instagramu, s katere se smeji v družbi žene Tane in hčerke Matilde-Tilly, piše OK!Magazine.

Slednja je poskrbela za družinsko veselje, saj je diplomirala na univerzi in tako dosegla nov mejnik v življenju.

»Ne morem povedati, kako ponosni smo nate, dekle. Na vse, kar si ne glede na vse ovire dosegla. Zaradi tega, ker si tu danes z diplomo iz psihologije, sem najsrečnejši oče na svetu. Čestitke, draga Tilly,« se je pridušal ponosni chef.

Tilly je ena od šestih otrok 57-letnega Gordona in 49-letne letne Tane. Imata še 26-letno Meghan, 24-letna dvojčka Holly in Jacka, petletnega Oscarja in enoletnega Jesseja.

Sveža diplomantka je od lani v razmerju s Henryjem Farrowom, čeprav so jo med tekmovanjem v britanskem resničnostnem šovu Zvezde plešejo povezovali s soplesalcem Nikito Kuzminom.

Par je zvezo razkril lani za valentinovo, čestitkam ob akademskem dosežku 22-letnice so se pridružili mnogi slavni na Otoku, med njimi David Beckham, ki je zapisal:

»Čestitam, draga Tilly, tako ponosni smo!«