Spet z bivšo

Vročekrvni Shia LaBeouf, ki se ga ni zaman prijel vzdevek zadnji slabi fant Hollywooda, ima za sabo vsekakor nadvse pestro in viharno preteklost. Skoraj namreč ni norosti, ki je še ni preizkusil, naj je šlo za različne vrste omame, dekleta ali pretepaške izkaze moške dominance. A nečesa tudi Shia še ne pozna.

Vročična Nimfomanka mu je na pot pripeljala Mio. FOTO: Nn Press Release

Norij, skrbi, neprespanih noči in neizmernih, brezpogojnih ljubezenskih čustev, ki jih poznajo le starši. A tudi to bo filmski razboritež, če je v govoricah kaj resnice, že kmalu okusil. Igralca so paparaci namreč ujeli v objektiv z bivšo ženo Mio Goth z že pošteno zaobljenim trebuščkom. Da bodo kmalu že mlada družinica, namiguje tudi to, da se je na Mijinem prstu skrivnostno spet pojavil poročni prstan, ki ga je snela pred slabimi tremi leti, ko sta s Shio zagnala ločitveno kolesje.

Poroka v Las Vegasu

Njuna ljubezen ni bila mirna plovba. Spoznala sta se namreč med snemanjem Nimfomanke z nadvse nazornimi seksualnimi prizori, to vročico izpred kamer pa sta prenesla tudi za njih, četudi je bil Shia tedaj v razmerju s Karolyn Pho. Toda povezala ju ni le gola privlačnost, šlo je za ljubezen, je bil tedaj prepričan igralec, ki je Karolyn dal košarico, Mio pa že precej hitro popeljal pred oltar.

FKA Twigs igralca nima v najlepšem spominu. FOTO: Joe Maher/gettyimages

No, v lasvegaško poročno kapelico. A kot je bila njuna ljubezen vrtoglavo hitra, tako hitro se je tudi izpela, saj je med njima že hitro začelo škripati, dokler nista 2018. po slabih dveh letih zakona zagnala ločitveno kolesje. In menda, tako je potrdil vsaj njun predstavnik, ločitev tudi izpeljala.

Razšla sta se, vsaj uradno, prijateljsko, zvezdnik pa je že takoj skočil v posteljo z FKA Twigs. A se niti to razmerje ni izšlo. Nasprotno, končalo se je nadvse grdo z njenimi obtožbami spolne, telesne in duševne zlorabe, za nameček pa naj bi jo tudi (zavedno) okužil s spolno prenosljivo boleznijo. »Očitki ne držijo. Se pa zaveda, da potrebuje pomoč, in si jo bo tudi poiskal,« je v luči obtožb decembra lani dejal igralčev zagovornik.

V mesecih sodnega pričkanja z bivšo ljubimko, s katero se zdaj menda počasi bližata zunajsodni poravnavi, pa se je LaBeouf očitno ponovno povezal z Gothovo. Sodeč po zaobljenosti njenega trebuščka pred najmanj štirimi ali petimi meseci, tako daleč naj bi v nosečnosti namreč že bila.

2016. sta se z Mio poročila, a dve leti pozneje menda tudi ločila.

Igralec se na govorice, da bo že čez nekaj mesecev postal oče, še ni odzval. A fotografije paparacev rišejo zgodbo sprave, parček v pričakovanju pa da se celo že nekoliko privaja na bolj družinsko življenje, saj so ju ujeli v družinski restavraciji s hitro prehrano, popoldne pa sta zaključila v igralnici za mlade in družine.

Odprto ostaja tudi vprašanje, ali sta ločitev v resnici pripeljala do konca ali morda zadnjega podpisa na ločitvenih papirjih sploh nikoli nista naredila, zaradi česar jima prstanca spet krasita poročna prstana.