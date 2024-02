Sharon Stone verjame, da se bo letos zaljubila

Očitno moraš poljubiti ali vsaj spoznati vrsto žab, preden naletiš na princa. Tako spoznava hollywoodska lepotica Sharon Stone, ki je že pred nekaj leti sklenila moškega svojih sanj spoznati prek katere izmed aplikacij za zmenke, a je tako končala celo na randiju iz nočne more. »Z moškimi imam resnično smolo,« je priznala ena od nekdaj najbolj poželenja vrednih žensk, ki je prek aplikacij klepetala z zelo nerodnimi moški, kar se družabnosti tiče, pa tudi takimi, ki jim je ljubša pasja družba.

»Veste, običajno obstaja razlog, da si pri teh letih samski. In sebe iz tega ne izključujem.« Češnja na vrhu torte je bil zmenek z nekdanjim zapornikom in odvisnikom. Toda ljubezenskim spodrsljajem navkljub 65-letna Sharon ne obupa. Nasprotno, prepričana je, da je leto 2024 tisto, ko bo končno našla ljubezen. »Letos je leto, ko se želim zaljubiti!«

65 let ima hollywoodska igralka, ki je bila dvakrat poročena.

Na spletu je lahko vsakdo tisto, kar želi biti, in je lahko videti, kot bi si želel, da mu pokaže zrcalo. Žal se nekateri lažno predstavijo tudi na spletnih straneh za zmenke, zato je srečanje v živo lahko kot ledena prha – vsaj za tistega, ki je pričakoval lepotca, a se usedel nasproti grdega račka.

»Na zmenku sem bila celo z nekdanjim zapornikom in odvisnikom od heroina. V živo je bilo jasno, da je bila fotografija, ki mi jo je poslal, posneta kakšnih 20 tisoč heroinskih injekcij prej,« je razkrila Sharon, čeprav to še ni bilo najhujše. Dobila sta se v nekem hotelskem baru, kjer je sama naročila vodo, on pa absint ali nekaj podobnega! »V tistem sem vstala in rekla, da mi je žal, a da ne morem ostati.«

Ljubezen te najde

Nekateri še vedno mislijo, da so tinder in podobne aplikacije le za tiste, ki želijo za eno noč skočiti med rjuhe z neznancem. A čeprav je bilo včasih to deloma morda res, danes tu vse več ljudi išče resno, pomenljivo zvezo in povezanost s sočlovekom. Tudi Sharon. »Če bi želela le seks, bi bilo precej enostavneje iti v bar. Iščem povezanost.«

In kljub nekaterim nič kaj bleščečim zmenkom jo je že našla, čeprav ne romantične. Med drsanjem levo in desno na spletni aplikaciji je naletela na moška, za katera ji je hitro postalo jasno, da bolj kot romantično partnerico in življenjsko sopotnico potrebujeta nekoga, ki jima bo prisluhnil.

»Znašla sem se v vlogi terapevtke. Enega je žena, s katero je imel dva majhna otroka, šokirala z zahtevo po ločitvi in se je le stežka spopadal s tem, drugi se je razšel z dekletom, ki je zanosilo. Namesto da bi se poročila, je splavila. Še vedno jo je zelo ljubil in sem mu pomagala to predelati. Ne vem, zakaj, a tudi sama sem se nato počutila bolje.«

Sharon ima za sabo dva razpadla zakona. Idila s scenaristom Michaelom Greenburgom se je razblinila po treh letih, z novinarjem Philom Bronsteinom je bila poročena šest let, do 2004. Od tedaj v njenem ljubezenskem življenju bolj ali manj vlada suša, čeprav nima seznama lastnosti in drugih odlik, ki bi jih zahtevala od naslednjega moškega.

»Ničesar ne iščem, v resnici nikoli nisem. Mislim, da se tako tudi nič ne bi zgodilo,« razmišlja igralka, ki še vedno verjame, da je ljubezen tista, ki te najde. »Če ne iščeš po seznamu, te ta seznam, ki ga sicer nimaš, sam najde. Tako to počnemo ljudje, ki nismo v razmerju. Nismo vezani in nam je v uteho, da še vedno dejavno delamo v smeri cilja, ki si ga želimo. Torej najti ljubezen.«