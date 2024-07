Sharon Stone objavila fotografijo zgoraj brez, sledilci so šokirani, kako je zdaj videti

Igralka Sharon Stone, ki je zažgala svet z vlogo v filmu Total Recall ob Arnoldu Schwarzeneggerju, nato pa s prekrižanimi nogami v filmu Prvinski nagon zmedla Michaela Douglasa in vse na svetu, je dala intervju, za katerega je bila tarča številnih kritik.

Sharon se je postavila na stran Kevina Spaceyja in izjavila, da bi mu moral Hollywood odpustiti po sodbi sodišča v zvezi z njegovim domnevnim zlorabljanjem moških. S tem si je na družbenih omrežjih nakopala jezo javnosti, zdaj pa se je odločila pokazati, da ji ni mar za odziv javnosti niti za njena oblačila, ko gre za slikanje na Instagramu.

V filmu Prvinski nagon FOTO: Promocijski material.

Igralka, ki ima za seboj težko zdravstveno bitko in je stara 66 let, je objavila fotografijo zgoraj brez, na kateri vidimo njeno čedno postavo v sedmem desetletju. Oblečena je bila le v spodnjice bikinija in se fotografirala ... takole:

Čeprav je večina sledilcev pohvalila njen videz pri 66 letih, češ da je »videti bolj naravna in lepa kot večina njenih kolegov«, pa tudi njeno umetnost, so bili tudi tisti, ki so rekli, »da je njen čas mini« - »To je bilo zdavnaj Prvinski nagon in Sharon?,« poroča mondo.rs.

