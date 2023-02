Sharon Stone je ostala brez ljubljenega brata

Na filmskem platnu je očarala z eterično, skoraj nadzemeljsko lepoto, a vendar je Sharon Stone povsem navadna smrtnica. Še več, v minulih nekaj letih se je nadvse boleče začela zavedati človeške minljivosti, saj smrt med njenimi najdražjimi neusmiljeno kosi. Še zadnjega v vrsti udarcev ji je zadala zdaj, ko jo je oropala mlajšega brata Patricka. »Počivaj v miru, moj brat Patrick Joseph Stone,« se je poslovila z zlomljenim srcem. Pridružil se je svojemu sinku Riverju, ki je predlani umrl zaradi odpovedi organov.

V manj kot treh letih je pokopala botro, nečaka in mlajšega brata

S Patrickom, za katerega je bil pri zgolj 57 letih usoden srčni napad, si je bila hollywoodska lepotica blizu. »Res je, izgubili smo mojega bratca. Bil je Riverjev oče, ki smo ga izgubili pri njegovih komaj enajstih mesecih,« je žalostno vest potrdila Sharon in ni prav nič skrivala od solza zabuhlih oči. A v zadnjih treh letih se je pač nabralo preveč gorja. Leta 2020, ko je po obli začel kositi koronavirus, ji je ta vzel posvojeno babico Eileen Mitzman in botro, le za las pa sta podobni smrti ušla igralkina sestra Kelly in njen mož Bruce. Kelly, že tako z oslabljenim imunskim sistemom zaradi življenja z avtoimunsko boleznijo lupusom, in Bruce sta namreč obležala s hudo obliko covida, tako da je njuno življenje viselo na nitki. V tem istem času pa je Sharon trepetala tudi za mamo Dorothy, ki je v razmiku le petih mesecev doživela dva srčna napada in ji srce zdaj bije s pomočjo spodbujevalnika, vstavili pa so ji tudi pet žilnih opornic. A najhujše je šele prihajalo. Konec avgusta 2021 so se Stonovi namreč morali posloviti od komaj 11-mesečnega Riverja, ki so ga v komi zaradi odpovedi organov našli v zibki. »Rešil bi ga lahko zgolj čudež,« je tedaj dejala Sharon in dodala, da jim je skozi to najbolj črno obdobje, ko je bolečina razžirala kot kislina, pomagalo zavedanje, da je River z darovanjem organov rešil tri ljudi. »Zaradi njega so preživeli dva dojenčka in en odrasel moški, to pa je rešilo tudi nas. Kdo je morda drugačnega mnenja, a to, da zaradi njega nekateri še živijo, nam je prineslo malce miru.«

V nekaj letih je zvezdničina družina doživela preveč izgub. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Hollywoodska lepotica si je bila s Patrickom najbližje od sorojencev. Njuna zadnja skupna fotografija, ki jo je delila z javnostjo, pa je izpred dobrih štirih let, ko sta z otroki šla na družinsko potovanje po Aljaski.