Teden v zvezdah: na praznik dela se nas bo držala lenoba

Vikend zna biti napornejši, saj smo tik pred mlajem, hkrati imamo še zadnjo, tretjo opozicijo med Marsom in Plutonom. Od jeseni se nas je dotikala energija omenjene opozicije, nosila grobosti, vojne, nemire, v noči na nedeljo se dogodi še zadnjič, potem spusti pritisk.

Na pozitiven način se da to opozicijo izkoristiti za delo, šport, nadčloveške napore. Mlaj bo v nedeljo zvečer na 7. stopinji bika, prinaša postopno pomiritev, stabilizacijo, učvrstitev stvari, ki smo jih začeli v prejšnjem mesecu, v tem mesecu možnost novih začetkov glede hrane, denarja, varnosti, vrednosti. Uran je koten v karti, tako bo nekaj tudi stresljajev, še najbolj bodo prihajali k nam od nasprotnikov ali partnerjev; manjši šoki, ki lahko prinašajo tudi spodbudne spremembe.

Je pa v mlaj zapisano nekoliko bolj vlažno vreme, lahko ohladitev. Luna bo v soboto še v nemirnem ovnu, a v dokaj spodbudnih aspektih, da nas bo silila v akcijo, delo, šport. V nedeljo bomo precej pasivni, več bo notranje napetosti. V dnevih pred mlajem ali na sam mlaj si je dobro zamisliti, kaj boste ustvarjali, gradili v bližnji prihodnosti.

V torek bomo težje pri miru

V nedeljo in ponedeljek bo Luna v biku, mi počasni, umirjeni, delovali predvideno. Tisti, ki boste na dopustu, se boste znali spočiti, odklopiti obremenitve.

V torek in sredo bo Luna v razigranih dvojčkih, tako bomo težje pri miru, potrebovali bomo gibanje, spremembe, druženje in več zabave. V torek bomo po drugi strani potrebovali delo, akcijo, adrenalin, v sredo bolj druženje, pogovore, razigranost, dobre volje bomo, znamo celo pretiravati z veseljem.

V sredo zvečer Venera prestopi v znamenje ovna, pade z višine v izgon, vendar se mi zdi, da nam bo na začetku ta energija ugajala, saj bomo bolj željni akcije, zabave, druženja, strasti in se bomo pripravljeni za ljubezen tudi bolj potruditi. Njen prvi aspekt je konjunkcija z Neptunom, tako bomo v četrtek in petek romantični, zasanjani v ljubezni, tudi več navdiha za kreiranje bo, tako za vizualno kot slušno umetnost.

V četrtek in petek bo Luna v znamenju raka, mi bolj čustveni, počasni, delovali bomo bolj z občutkom. Na praznik dela se nas bo držala lenoba, lahko bomo tudi čustveno bolj občutljivi in nas bo vse hitreje prizadelo. Petek je videti prijeten, večja bo moč povezovanja, več priložnosti za ljubezen in veselje. Uranov sekstil na lunine vozle povezuje z novostmi različno misleče. Venerina konjunkcija z Neptunom kliče k romantiki, ljubezni in ustvarjanju.