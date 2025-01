Izjava princa Harryja in Meghan Markle bi lahko zakuhala nov spor

Meta, matična družba družbenih omrežij facebook, instagram in threads, na svojih platformah opušča program preverjanja dejstev, ki ga izvajajo partnerske organizacije, in ga nadomešča z opombami skupnosti, kot jih pozna omrežje X in kjer uporabniki sami komentirajo točnost objav.

Nekateri so to potezo izvršnega direktorja Mete, Marka Zuckerberga razumeli kot poskus pridobivanja naklonjenosti prihajajoče administracije Donalda Trumpa v Združenih državah Amerike.

Borci za spletno varnost pa so zaskrbljeni, saj bo po njihovem prav takšna politika omogočila širjenje lažnih informacij in bo zlasti otroke ter mladino izpostavila škodljivim vsebinam.

V to razpravo sta se vključila tudi vojvoda in vojvodinja Susseks. Podala sta izjavo, v kateri pravita, da spremembe politike Meta neposredno spodkopavajo svobodo govora.

Prav ta izjava bi lahko pripeljala do spora med Harryjem in njegovim tesnim prijateljem, profesionalnim igralcem pola Nachom Figuerasom, ki je novico o drugačnem načinu delovanja Mete v zgodbi na instagramu pozdravil z besedami:

»To je zelo pomembno. Vrnitev svobode govora!«

Vojvoda in vojvodinja Susseks, ki se zavzemata za spletno varnost, sta prepričana, da način dopušča več zlorab in da normalizacija sovražnega govora ne spodbuja svobode izražanja, temveč jo zatira.

V izjavi, ki sta ji dala naslov Preverjanje dejstev Mete in sta jo objavila na spletni strani organizacije Archewell, sta med drugim zapisala:

»V že tako veliki zmedi in v mnogih lažnih informacijah je Meta pokazala, da so njene obljube in zaveze skoraj povsem brez pomena ali integritete.

Spremembe njene politike glede sovražnih vsebin ne ščitijo svobode izražanja, temveč spodbujajo okolje, v katerem zlorabe in sovražni govor utišajo in ogrožajo glasove celih skupnosti, ki so del zdrave demokracije,«

sta izpostavila in opozorila, da gre podjetje s tem korakom neposredno proti lastni misiji graditi človeške odnose in namesto tega daje prednost tistim, ki uporabljajo platforme za širjenje sovraštva in laži ter še bolj razdvajajo družbo.«

»Te odločitve omogočajo tisto, kar so strokovnjaki, žvižgači in družine v ospredje postavili na zaslišanju o škodljivem vplivu spleta, zlasti glede varnosti otrok. Zanemarjanje tega pomeni zavestno vse izpostavljati nevarnosti in prispevati h globalni duševni zdravstveni krizi.«

Marklova je pred nekaj tedni ponovno začela uporabljati Instagram, potem ko je leta 2018 izbrisala svoje račune na družbenih omrežjih.