Veste, kako je Shakira ugotovila, da jo Pique vara? (FOTO)

Svet ne neha razglabljati o razmerju med Shakiro in Piquejem, ki sta, kot da sta pravkar začela vojno, čeprav sta se razšla že pred nekaj meseci. Ni pa težko ugotoviti, zakaj je tako, glede na to, da je pevka z novo pesmijo dvignila ogromno prahu. V skladbi, ki ima več kot 100 milijonov ogledov, je prerešetala svojega nekdanjega partnerja, vendar se zdi, da Pique sramoto prenaša nepričakovano dobro.

Tako je pevka v nekem trenutku dejala: »Korak je med ljubeznijo in sovraštvom. Dragi, želim ti vse najboljše z mojo zamenjavo, ne vem, kaj se ti je zgodilo, ampak zamenjal si ferrarija s twingom, zamenjal si rolex s casiem ...«

Pesem podira vse rekorde. FOTO: Osebni arhiv

Dodala je: »Pustil si me s taščo kot sosedo, mediji pred vrati in z dolgovi državi ...«

Vendar se je Pique odločil, da se bo maščeval na enak način. Najprej je v neposrednem prenosu nogometne kraljeve lige, katere predsednik je, dvignil roko in pokazal uro z besedami: »Imam pomembno obvestilo. Casio nam je podaril ure. Z njimi imamo pogodbo, to so sponzorji te lige. Resno mislim. Vsakemu so poslali uro. Ta ura bo trajala vse življenje.« S tem je očitno ponižal bivšo, se javno postavil na stran svoje ljubice, nato pa šel še korak dlje.

Pred novinarji se je pojavil z vozilom renault twingo, ki ga je Shakira omenila v besedilu pesmi.

Shakira je jezo izrazila tudi tako, da je na svoj balkon, ki gleda proti oknu Piquejeve mame, postavila lutko čarovnice, in čeprav jo je prosila, naj jo pospravi, ker se počuti neprijetno, pevka tega ni storila, ampak jo je zavrnila. In šla še korak dlje. Odgovorila ji je z glasbo, da njena bivša tašča ponoči ne more spati.

Kozarec marmelade

Vendar pa so se sredi njunega boja pojavile nove informacije, ki so povezane z njunim razhodom. Mesece se je namreč šušljalo, da je Shakira nogometaša zalotila v postelji z ljubico, nato pa da je zasebnim detektivom plačala, da so mu sledili, in tako odkrila afero.

Vendar nič od tega ni res. Po poročanju španskih medijev je Shakira zaradi kozarca marmelade odkrila, da ji je dragi nezvest.

Po enem od številnih potovanj zaradi poslovnih projektov se je namreč vrnila domov in se želela posladkati z marmelado. Mimogrede, obožuje ta sadni namaz, ki ga Pique nikoli ne je. Pevka je odprla hladilnik in videla, da je nekdo pojedel njeno marmelado! Takrat ji je bilo jasno, da v njihovo hišo prihaja tretja oseba. Da je to resnica, lahko vidimo tudi v videospotu za pesem »Te Felicito«, v kateri se je sklicevala na tisti trenutek, ko jo vidimo odpreti hladilnik, v njem pa zagleda glavo Roja Alejandra, s katerim je posnela pesem.

V intervjuju je novinar vprašal Shakiro, kaj je želela slišati, ko je odprla hladilnik, in odgovorila je: »Resnico.«

O Clari Chia Marti, s katero je Pique prevaral pevko in ki je takoj po izbruhu afere izbrisala svoje račune na družbenih omrežjih, morda ne vemo veliko, a nekaj je gotovo – ne more se upreti marmeladi.