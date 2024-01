Severina se je zlomila na odru, ta pesem jo je pahnila v jok (VIDEO)

Medtem ko primer boja za skrbništvo nad sinom pretresa Hrvaško in odmeva po vsej regiji, je Severina imela svoj prvi koncert v letos.

Tako je nastopila v hotelu na Jahorini v Bosni, med izvajanjem pesmi Rođeno moje, ki jo je posvetila sinu (danes 11-letnemu Aleksandru), pa je na odru planila v jok. Prenehala je peti in si obrisala solze, občinstvo pa je pesem prepevalo namesto nje.

Močan govor pred začetkom

Pevka je pred tem na odru imela govor, v katerem se je med drugim zahvalila za veliko podporo, ki jo je prejela te dni, potem ko je vrhovno sodišče skrbništvo nad sinom vrnilo Milanu Popoviću.

Tako je med drugim povedala: »Štiri dni nisem vstala iz postelje. Potem sem vstala in morala sem se obleči, naličiti, urediti pričesko in se vam prikloniti,«. Njene besede so dobile velik aplavz občinstva.