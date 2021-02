Severina menjala Igorja za seksi vinarja?

Najbolj razvpita hrvaška zvezdnica znova polni strani balkanskih rumenih medijev. Že nekaj časa se šušlja, da v zakonuinni vse, kot bi moralo biti. Vroče ljubezni med njima naj bi bilo konec. Olje na ogenj sta prilila še sama, ko sta na spletnih omrežjih izbrisala skupne fotografije, ona je celo izbrisala tisto, na kateri mu je čestitala za rojstni dan. Sosedi so medijem razkrili, da Severine že vse od maja ni bilo v Srbiji, prav tako v Zagrebu pri njej niso opazili Igorja.​Srbski mediji so se zdaj razpisali, da je Severina našla novega partnerja. Povezujejo jo z 38-letnim vinarjem, ki ga je v javnosti predstavljala kot varnostnika, da nihče ne bi posumil, da sta par. Severina je govorice o novi romanci lani, ko so se prvič pojavile, zanikala in trdila, da sta zgolj prijatelja.A očitno to njenih najbolj gorečih oboževalcev in srbskih medijev ni prepričalo, saj zdaj poročajo, da se namerava v kratkem preseliti k vinarju. Alo poroča, da je za začetek k njemu preselila le nekaj svojih stvari, da vidi, kako bosta funkcionirala kot par.