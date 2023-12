Sestri Meghan Markle končno uspelo: dobila je, kar je hotela

Polsestra Meghan Markle, Samantha, ima razlog za zadovoljstvo. Sodišče je namreč določilo datum začetka sojenja zaradi tožbe, v kateri starejša sestra vojvodinji očita obrekovanje.

Sodišče se bo z omenjenim primerom začelo v Tampi ukvarjati 4. novembra naslednje leto. Pričakujejo, da bo proces trajal pet dni, 59-letna tožnica od polsestre zahteva 75.000 dolarjev odškodnine.

Med sorodnicama sicer že dolgo ni ljubezni, Samantha trdi, da ji je mlajša sestra z navedbami v intervjuju pri Oprah leta 2021 povzročila veliko škode.

Tedaj je Meghan pripovedovala, da je odraščala kot edinka, kar ji je Samantha zamerila, saj sta, kot je povedala, odraščali skupaj z bratom Thomasom Marklom mlajšim in sta imeli povsem normalen odnos.

Samantha, ki se bori z multiplo sklerozo in za gibanje uporablja invalidski voziček, je dejala, da so takšne besede zanjo ponižujoče in sovražne.

Meghanine trditve je označila za neresnične in zlonamerne, z njimi naj bi škodovala tudi prodaji knjige z naslovom Dnevnik sestre vsiljive princese. (The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1).

Meghanini uradni zagovorniki so vojvodinjo branili s pojasnili, da so komentarji bivše igralke Nepremagljivega dvojca odraz osebne izkušnje.

Samanthin odvetnik je prepričan, da zaradi dejstev, ki govorijo tožnici v korist, sojenje ne bo prav dolgo, le malo verjetno pa je, da mu bo Meghan osebno prisostvovala.

Odkar se je Meghan zaročila s princem, se je Samantha pojavila v številnih oddajah, kjer je pripovedovala sestrinemu otroštvu, da sta si bili blizu in da ji je pomagala pri domačih nalogah.

Ko je Meghan postala slavna igralka, ni imela več časa za starejšo sestro, leta 2016 sta se prenehali obiskovati, čeprav med njima ni bilo konkretnega spora. Tako vsaj pravi Samantha.

»Na žalost je potem, ko sta princ Harry in Meghan Markle postala par, ona postala sovražno nastrojena proti polbratu, očetu, s polsestro sta se povsem odtujili,« piše v tožbi.

V prvotni različici je Samantha trdila, da jo je Meghan namerno klevetala in je avtorjem knjige Iskanje svobode dajala zavajajoče informacije. Te podrobnosti so sedaj izbrisane in tožba se bo nanašala izključno na intervju z Oprah.

Samantha je najstarejša hči Thomasa Markla, z Meghan imata istega očeta, vendar različni mami.