Resnica o odnosu med Kate Middleton in Meghan Markle

A dandanes dve izmed najslavnejših žensk nikoli nista imeli ravno toplega odnosa. V knjigi Endgame biograf Omid Scobie piše, da je bi ga veliko bolje opisal pridevnik hladen, povzema harpersbazaar.com.

»Še preden se je Meghan leta 2018 poročila s princem Harryjem si je želela, da bi Kate postala njena prijateljica in zaupnica, da bi ji pomagala pri težavah, ki jih je imela kot nekdo, ki je prišel v kraljevo družino.

Vendar Kate ni imela nobenega namena razviti tesnega prijateljstva z njo,« trdi Scobie in nadaljuje:

»Za Meghan, za katero so bile dolžnosti članice kraljeve družine vir osamljenosti in izolacije, je obstajalo upanje, da bo Kate tista, h kateri se bo lahko zatekla, ko ji bo res hudo in ji bo pomagala pri čustvenih stiskah med nosečnostjo.«

»Nekoč sta bili obe zunanji, ženski srednjega sloja, ki ju je usoda pripeljala v hišo Windsor, v popolnoma drugačno življenje. Vendar se Kate ni imela na nobeni točki namena zbližati z njo.«

Scobie navaja vir, ki mu je povedal, da zna biti valižanska princesa, ki nikoli ni bila najbolj navdušena nad Meghan, zelo hladna do tistih, ki jih ne mara. Več časa naj bi tako govorila o njej kot z njo.

Zadeve se z leti niso izboljšale in Scobie piše, da se je princesa vedno v šali zdrznila, ko je kdo omenil Meghan.

»Zdi se, da svakinji verjetno ne bosta nikoli zakopali bojne sekire, saj med paroma na tej in oni strani luže od konca leta 2019 ni bilo skoraj nobene neposredne komunikacije,« še ugiba avtor.

Glede nekoč tesne vezi med princem Harryjem in Kate Middleton Scobie navaja, da se bo ona vedno z radostjo spominjala tistih časov in da ceni odnos, ki ga je princ imel z njenimi otroki.

A so puščice, ki jih Harry in Meghan stalno uperjata proti kraljevi družini, povzročile pregloboke razpoke v odnosu.

»Nikoli več jima ne bo mogla zaupati po vsem, kar je v javnost prišlo iz njunih ust.«

V knjigi Rezerva (Spare) Harry opisuje prvo srečanje Meghan z Williamom in Kate, ki sta menda bila velika oboževalca serije Nepremagljivi dvojec, kjer je igrala kasnejša vojvodinja.

Ko je par prišel k njima na večerjo, se je Meghan približala Williamu, da bi ga objela. »To ga je povsem vrglo iz tira,« piše Harry in dodaja: »Odmaknil se je. Willy ni objel veliko tujcev, Meghan objame vsakogar.«

»Will je mislil, da ga bo pozdravila po protokolu. Ona tega ni vedela, ker ji nisem povedal. Ko je spoznala babico (kraljico Elizabeto II.) sem ji jasno razložil: to je kraljica.

A ko se boš srečala z bratom: to je samo Willy, nekdo, ki ima rad serijo Nepremagljivi dvojec.«