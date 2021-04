Se spomnite Susan Boyle? Danes je videti bolje kot sploh kdaj (FOTO)

Škotinjaje te dni praznovala 60. rojstni dan. Zaslovela je v oddaji Britain's Got Talent, ko je zapela pesem I Dreamed a Dream iz muzikala Les Misérables in v samo 72 urah na youtubu zbrala več kot 2,5 milijona ogledov.Takrat se je pisalo leto 2009, v zadnjih 12 letih pa se je njeno življenje bistveno spremenilo. Čeprav je zaslužila že več kot 22 milijonov funtov, še naprej živi skromno. Ne želi se izseliti iz svoje majhne hiše v Lothianu, kjer je odraščala, od dragih stvari pa si je privoščila le krzneni plašč in klavir. Vozniški izpit še vedno nima.Se je pa Susan navzven zelo spremenila in mnogi pravijo, da je videti bolje, kot je sploh kdaj. Februarja lani je priznala, da je prejela veliko ljubezenskih in zakonskih ponudb. Kljub vsemu je še vedno sama, ob tem pa za neko revijo razkrila, da je minilo že več kot šest let, odkar je bila na zadnjem zmenku z moškim.»Mlajše ženske morda gredo ven, jaz pa nimam časa. Vseeno lepo od tebe, da me to vprašate. Pred šestimi leti sem imela zmenek v ZDA, trajal je natanko 45 minut. Šla sem na masažo v hotelsko kopališče in tam spoznala zdravnika, s katerim sem šla na kosilo. Nikomur nisem rekla in moja ekipa je mislila, da so me ugrabili in so se resnično prestrašili, ker sem imela tisto noč koncert. Tip je bil prijeten, vendar ni bil zame,« je takrat medijem razkril Susan.