Se spomnite Kristine Mandarine? Njeno življenje je zdaj precej drugačno

Kristina Penava, ki jo marsikdo bolj pozna pod imenom Kristina Mandarina, je pred leti veljala za najbolj znano prodajalko sadja na Balkanu. Številni mediji s tega območja so takrat pisali o njej. Po poročanju portala blic.rs pa Kristina danes živi drugače, kot je takrat.

Po poročanju omenjenega portala se je preselila v Dominikansko republiko. Tam je tudi rodila otroka, ki ga je nedavno na instagramu v več objavah tudi pokazala.

Spoznala čudovite ljudi in prijatelje

To, da je Kristina danes v Dominikanski republiki, je za spletno stran scena.story.hr potrdila tudi njena prijateljica Ines Petrić. Kot je povedala, je v tej državi spoznala čudovite ljudi in prijatelje. Dodala je, da je Kristina zelo hvaležna, ker lahko živi v tej državi, saj da so način življenja, kultura ter splošen pogled na svet tam zelo pozitivni, pa tudi polni veselja.

Verjetno bi si kdo želel, da bi Kristina še vedno v tem delu sveta prodajala mandarine, a vprašanje, ali se bo to še kdaj zgodilo, glede na to, da si je družino ustvarila drugje.