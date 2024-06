Sara je nova miss. Takoj je postala tarča kritik (VIDEO in FOTO)

Sara Milliken (23) je postala Miss Alabame 2024. Na izboru National American Miss 2024, katerega cilj je dvig samozavesti žensk, se bo pomerila z misicami iz drugih ameriških držav.

Sara je povedala, da je osem let sanjala o tem, da bi postala misica.

»Nisem si mislila, da je mogoče zmagati kot model plus-size iz tako majhnega mesta, vendar sem delala na tem vsak dan. Ni bilo dneva, ko ne bi vadila svojih govorov ali predstavljanj pred žirijo,« je rekla.

Sara je XL model iz Atmoreja v Alabami. Preden je osvojila naslov, je tekmovala dvakrat. Je tudi voditeljica podcasta Girls Gotta Glow in je zagovornica duševnega zdravja.

Po zmagi so jo na družbenih omrežjih kritizirali zaradi njenega videza, Sara pa sovražnikom ni ostala dolžna:

»V zadnjem času sem bil tarča ogromne količine spletnega sovraštva in ustrahovanja. Iskreno povedano, to me ne prizadene tako zelo, kot si večina ljudi misli. Stvari, ki so bile povedane o meni, so resnično gnusne in ne morem razumeti, kako ljudje mislijo, da je v redu govoriti take stvari, lahko bi se skrila, odpovedala naslovu ... Ampak namesto tega rečem - poglej me.

Glej, kako služim svoji skupnosti. Oglejte si, kako dajem vse od sebe v pripravah na državno prvenstvo. Poglejte, kako še naprej širim pozitivnost na družbenih omrežjih. Opazujte me, kako dosežem vsak cilj, ki si ga zastavim. Oglejte si, kako vsakemu sovražniku pokažem, zakaj lahko ženska velikosti in mora osvojiti naslov,« je zapisala na svojem Instagramu.

Poudarila je, da je človek »več kot telo«, poroča Slobodna Dalmacija.

