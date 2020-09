S samorogi do milijonov

Sedemmestni predujem je prejela za svoje pisanje.

Samorogi so dandanes večinoma najbolj znani kot ljubka, puhasta in prijazna pravljična bitja, ki se odlično ujemajo z rožnato barvo. Nič čudnega torej, da imajo še posebno veliko oboževalk med majhnimi deklicami. Te jih rade gledajo v risankah, njihove podobe nosijo na oblačilih ali pa si simpatične živalce omislijo v obliki igrač. Precej drugače pa je ta mitološka bitja naslikala mlada avtoricaV njenem prvencu, po katerem bodo posneli serijo Skandar and the Unicorn Thief, so samorogi smrtonosna bitja, ki jih lahko ukroti le vešči jezdec. Z idejo je navdušila založnike, ki naj bi ji za serijo mladinskih romanov ponudili doslej najvišji, kar sedemmestni založniški predujem. O ceni odkupa dela so odločali na dražbi, rekordni znesek pa so ponudili pri založbi Simon & Schuster. Zgodba je pritegnila tudi producente Sony Pictures, ki so že odkupili pravice za filmsko priredbo. Serija je postavljena v svet smrtonosnih samorogov, ki jih lahko ukroti le vešči jezdec. Glavni junak je Skandar Smith, ki se pripravlja, da bo postal jezdec samorogov. Zadeve se zapletejo, ko najmočnejšega samoroga na svetu ukrade skrivnostna oseba.»Samorogi ne sodijo v pravljice, temveč v nočne more,« je prepričana komaj 28-letna pisateljica. Samorogi v njenih knjigah niso »nič kaj podobni samorogom v trgovinah – puhastim samorogom z mavricami –, ampak so drugačni in razburljivi, a tudi nevarni,« pojasnjuje. Ko je izvedela, kakšen honorar ji bodo namenili za zgodbo, se je menda sesedla na posteljo. Prve zametke zgodbe je nesojena odvetnica napisala leta 2013. Študij prava je opustila leta 2017 in se nato vpisala na ustvarjalno pisanje na univerzi Cambridge. Prvenec je napisala leta 2018.»Izpolnile so se mi sanje. Svojo prvo knjigo sem napisala pri 12 letih v dva zvezka, ki sem ju dobila za božič. Poleg ambicioznosti sem imela pri tisti starosti veliko skrbi, zato si želim, da bi se lahko vrnila nazaj in si rekla, da mi bo nekoč uspelo izdati knjigo,« avtorica komentira uspeh.