Ryan Reynolds po treh dekletih dobil še sina

Čeprav sta Blake Lively in Ryan Reynolds četrtega otroka dobila že pred letom in pol, je 47-letni Kanadčan šele pred dnevi svetu razkril, katerega spola je najmlajši družinski član, ob tem pa je oboževalce razveselil še z imenom. »Hotel sem ti samo povedati, da imam tudi jaz sina in, John, če ga bom imel rad vsaj desetino toliko, kolikor imaš ti rad Jaka, bom izjemno ponosen,« je Ryan poskušal potolažiti oboževalca, ki je nedavno izgubil sina. Da je dečku ime Olin, je ponosni oče razkril med newyorško premiero filma Deadpool & Wolverine.

Sicer pa Reynolds, ki je svetlolasi igralki obljubil večno zvestobo pred 12 leti, ne izključuje možnosti, da bi se njegova družina še povečala. »Več ko jih bo, bolj bo veselo. Imel bi jih, kolikor bo le mogoče, obožujem njihovo tekanje po hiši, uničevanje reči. Da, imel bi še več otrok,« je dejal med londonsko premiero omenjenega filma, a njegova žena, kot kaže, nad idejo ni tako zelo navdušena.

Njun zakon velja za enega najtrdnejših v Hollywoodu. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

2012. leta sta se poročila.

Blake je Ryana spoznala jeseni 2011. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

»Pomagajte, spet me hoče oploditi,« je 36-letnica objavila na družbenem omrežju, potem ko je Ryan izustil zgoraj navedeno. Zakonca sta sicer znana kot velika šaljivca, še posebno rada se norčujeta drug iz drugega, zato so mnogi hitro poudarili, da ju tudi v tem primeru ne gre jemati povsem resno. »Ali se je Ryan šalil, da jih hoče imeti za nogometno moštvo, ali pa si tega želi tudi Blake in v resnici nima nič proti, da jo znova oplodi,« se je pod igralkino objavo oglasila ena od njenih oboževalk.

Usojena sta si

Igralca sta prvič postala starša decembra 2014, ko je na svet prijokala James, septembra 2016 se je družini pridružila Inez, oktobra 2019 Betty in februarja lani še prvi deček. Zakonca ne skrivata, da so otroci središče njunega sveta, in čeprav se trudita tudi za zakon in ljubezen, priznavata, da so potomci na prvem mestu. »Zadnjič sva se odločila, da greva na zmenek, to je pač treba početi, če hočeš, da je žena zadovoljna,« je malo za šalo, malo za res dejal Ryan in nadaljeval: »Najina najstarejša ni bila najbolj navdušena nad idejo, rekla je, da naju bo ubila. A sva šla vseeno; veste, kaj sva počela na zmenku? Na romantični večerji ob svečah in dobrem vinu? Pogovarjala sva se o otrocih.«

Kljub temu njunih prijateljev niti malo ne skrbi za njun zakon, večkrat so namreč že poudarili, da sta si enostavno usojena. Preden sta se spoznala, se je Blake tri leta dobivala z igralcem Pennom Badgleyjem, Ryan pa je bil ravno toliko časa poročen s Scarlett Johansson. Leta 2011, ko sta bila oba sveže samska, sta se njuni poti križali in slabo leto pozneje sta že stopila pred oltar.