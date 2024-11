Režiser Podzemlja Emir Kusturica dopolnil 70 let

Srbski režiser Emir Kusturica je praznoval 70 let. Ljubitelji filma ga poznajo vsaj po Očetu na službeni poti in Podzemlju, ki sta mu prinesla zlati palmi v Cannesu. V zgodovino sedme umetnosti se je v Sarajevu rojeni režiser vpisal s še nekaterimi vidnejšimi nagradami, kot sta zlati lev v Benetkah in srebrni medved v Berlinu.

Vrsta nagrad

V Benetkah je zlatega leva prejel za igrani film Se spomniš, Dolly Bell?, s katerim je leta 1981 po scenariju Abdulaha Sidrana debitiral na področju celovečernih filmov. Prej je snemal študentske in kratke filme, ki so mu prav tako prinesli nekaj priznanj, ter se na priznani Filmski akademiji v Pragi (FAMU) izšolal za filmskega režiserja. Srebrnega berlinskega medveda je dobil za prvenec v angleškem jeziku iz leta 1993 Sanje v Arizoni (Arizona Dream), v katerem so zaigrali Faye Dunaway, Johnny Depp in Jerry Lewis. Film je na berlinskem festivalu prejel tudi posebno nagrado žirije. Med uspešnicami je še film Dom za obešanje iz leta 1988, večkrat pa je tudi sam stopil pred kamero.

Leta 2005 je predsedoval žiriji na filmskem festivalu v Cannesu. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

S Cannesom, kjer je prvo zlato palmo prejel leta 1985 in drugo deset let pozneje, je bil tudi sicer povezan. Nekoč je izjavil, da se je rodil večkrat in da je bilo gotovo eno od njegovih rojstev v Cannesu. Leta 2005 je sprejel ponudbo, da predseduje tamkajšnji festivalski žiriji. Kusturica ima tudi francosko državljanstvo, leta 2010 je prejel legijo časti, najvišje francosko civilno odlikovanje.

Glasbenik in aktivist

Deloval je tudi v glasbi. Kot bas kitarist se je večkrat pridružil bosanski rock skupini Zabranjeno pušenje, ki je bila ustanovljena leta 1980 v Sarajevu in je veljala za eno od temeljnih skupin novega primitivizma. Z zasedbo oziroma s pozneje ustanovljeno srbsko skupino, ki se zdaj imenuje No Smoking Orchestra, je med drugim praznoval abrahama v Kölnu.

Kusturica ima francosko državljanstvo, prejel je tudi legijo časti, najvišje francosko civilno odlikovanje. FOTO: Mikhail Metzel/Reuters

Poznan je tudi kot kontroverzni politični aktivist, ki se je v času Miloševićevega režima izpostavljal s prosrbskimi izjavami in obračanju hrbta Bosni, kjer je živel do razpada Jugoslavije. Kusturica se nekaj časa ni hotel opredeljevati ne kot Bošnjak ne kot Srb, ampak je vztrajal, da je samo Jugoslovan, dokler ni dal krstiti v srbski pravoslavni cerkvi kot Nemanja. »Tako sem se odločil, ko sem spoznal, da je nemogoče biti Jugoslovan,« je dejal.

V zadnjem času je bil med kritiki sprejetja resolucije o genocidu v Srebrenici, že večkrat pa je izrazil tudi podporo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in vojni v Ukrajini. Letos spomladi je napovedal, da bo svoj naslednji film snemal v ruskem Sočiju.