Režiser ni navdušen nad kemijo, ki sta jo imela v Prijateljih dva pomembna igralca

Humoristična TV serija Prijatelji velja za eno najbolj priljubljenih TV serij. Marsikdo jo je vzljubil predvsem zaradi odlične kemije, ki je vladala med osrednjimi šestimi igralci, torej med Jennifer Aniston, Liso Kudrow, Courteney Cox, Matthewem Perryjem, Mattom LeBlancom in Davidom Schwimmerjem. Po poročanju spletne strani Deadline Hollywood, ki povzema režiserja Jamesa Burrowsa, pa med vsemi igralci vseeno ni bila kemija popolna.

Po pisanju omenjene spletne strani je Burrows mnenja, da Helen Baxendale in James Schwimmer, nista imela tako dobre naravne kemije na zaslonu, kot sta jo jo imela Schwimmer in Anistonova. Baxendale je v seriji igrala Emily, ženo Rossa. V seriji smo jo lahko videvali samo nekaj epizod. Bila je relativno kratek čas pomemben člen igralske ekipe, a ne eden izmed glavnih.

Brez menjave igralke

Čeprav kemija ni bila idealna, pa do menjave omenjene igralke z drugo ni prišlo. »Pogosto ne moreš preoblikovati igralske zasedbe zaradi kratkih rokov snemanja ali logističnih razlogov,« je dejal Burrows.

Burrows je pokomentiral tudi, kako smešna se mu je zdela Helen Baxendale. Očitno se mu ni zdela preveč. »Bila je prijazna, a ne posebej smešna,« je dejal.

Serija Prijatelji je na (takrat še male) zaslone prišla leta 1994. Posneli so jo v desetih sezonah in z njimi navdušili staro in mlado po vsem svetu. Kasneje se je šušljalo tudi o tem, da bodo posneli film po tej seriji, a se to nikoli ni uresničilo.