Rdeče zastavice v zakonu staršev Kate Middleton - nemogoče jih je spregledati

Zaradi dejstva, da sta britanski princ William in njegova žena Kate Middleton višja člana britanske kraljeve družine, je njun zakon vedno pod drobnogledom javnosti.

Kaj pa starša valižanske princese? Carole in Michael Middleton sta se poročila leta 1980, ustvarila svoj poseli in dobila tri otroke: Kate, Pippo ter Jamesona Middleton.

Imata sedem vnukov in na zunaj se zdi, da uživata v popolnem, skoraj 45 let dolgem zakonu. A tako kot v vsakem, tudi v njunem razmerju ni vse idealno in doživela sta nemalo vzponov ter padcev.

FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Pritisk zaradi življenja pod žarometi

Potem ko se je njuna hči poročila v kraljevo družino, so se žarometi javnosti preusmerili tudi na Carole in Michaela, javnost pa do njiju ni bila vedno prijazna.

Pogosto sta bila prikazana kot povzpetnika, enkrat celo žrtvi umazane kampanje. Posledično se je Carole odločila, da bo storila vse, da bi se izognila javni skrunitvi in je za The Telegaph izjavila: »Z leti sem spoznala, da je najbolje molčati.«

FOTO: Toby Melville/Reuters

Očitno se prav glede tega zakonca nista strinjala.

Dokumentarec z naslovom V lovu za kraljevimi: mediji in monarhija (Chasing Royals The Media and the Monarchy) je spomnil, da je Michael nekoč sam pristopil do paparacev in jih prosil, naj fotografirajo njegovo družino.

Carole in Michael sta pod drobnogledom, naj bi si to želela ali ne, kar zagotovo vpliva na njun zakon.

A nesoglasja glede odnosa do medijev bi morala rešiti, sicer bodo vodila v še večje težave.

Morala sta prodati posel

Leta 1987 sta Carole in Michael skupaj zaplula v poslovne vode. Stres, ki ga izzove vodenje posla, zagotovo pusti posledice na zakonu in zaplete odnos.

Desetletja sta Middletonova uspešno premagovala ta stres. Njuno podjetje Party Pieces z izdelki za zabave je zraslo iz majhne dejavnosti, kjer je bila večinoma aktivna Carole, v veliko znamko, ki se je nameravala razširiti v Združene države Amerike.

Za Sheer Luxe je Carole povedala: »Party Pieces je dobesedno raslo z mojo družino in na to sem zelo ponosna.«

Zato je bilo nedvomno zelo boleče, ko je zašlo v težave, k čemur je veliko prispevala epidemija kovida in je porušila ambiciozne načrte glede širitve trga. Leta 2023 sta družbo morala prodati.

Prodati družinsko podjetje pusti grenak priokus in Carole ter Michael nista pri tem nobeni izjemi.

Izjemno težko leto

Aprila 2024 je The Times poročal, da sta Middletonova s podjetjem nakopala kar za več kot 300.000 evrov dolga.

Finančne težave na vsakem razmerju ali zakonu pustijo posledice. Kot da to ne bi bilo dovolj, je njuna hči Kate zbolela za rakom.

WS Weekly je tedaj povzemal vir, ki je navajal, da je Carole skušala z denarjem povezan stres postaviti na minimum in se predvsem posvetiti hčerki:

»Catherine je zelo povezana s starši in stalno preverjajo, kako je z njo. A ne pogovarjajo se o poslu. Osredotočeni so na njeno zdravje.

Carole se trudi, da bi se hčerka posvečala le zdravljenju in je nikoli ne obremenjuje s svojimi težavami.

Zanjo in za Michaela so težki časi, vendar ne pričakujeta pomoči od otrok in nočeta, da bi se obremenjevali z njima.«

Vsi ti dogodki so v zakon Middletonovih nedvomno vnesli napetosti.

Na srečo se je Kate vrnila in se bo v prazničnem času udeležila večjih dogodkov, prihodnost bo tako tudi za Carole in Michaela bolj svetla.