Neobičajna prepoved izzvala spor: vpletena je sestra Kate Middleton

Sestra valižanske princese Pippa Middleton in njen mož, finančni tajkun James Matthews sta se pred dvema letoma z družino preselila na posest v West Berkshiru.

Gre za nepremičnino, ki je bila v lasti pokojnega mogotca Terencea Corana. Ta je, ko je živel tam, sosedom dovolil uporabljati zasebno pot, ki vodi vse do zasebnega vhoda v dvorec Georgian.

Pippa in James pa sta se odločila za drugačno politiko: da bi na svoji skoraj 14 milijonov evrov vredni posesti uživala v zasebnosti in bi bila umaknjena pred radovedneži, sta se odločila stezo za sprehajalce zapreti.

Ob njej sta dala postaviti opozorilne table v smislu: zasebna posest, prepovedan prehod, prepovedan dostop za javnost, prepovedana pristop in ribarjenje. Takšne in podobne oznake so zmotile sosede, ki trdijo, da jim par onemogoča hojo po poti, ki je bila vsa leta odprta in nevarovana.

»Rad se sprehajam tam. Že 50 let hodim po teh poteh. Ko je tam živel sir Terence, ga nikoli ni nič motilo. Mislim, da imamo pravico hoditi naokoli,« Mail Online navaja enega od sosedov, ki je dodal:

»Menim, da so ljudje preveč zaščitniški, ko gre za njihovo imetje, in to ni dobro. Mi smo podeželani, pri nas ni vandalizma.«

James Matthews je že marca prek upraviteljev posesti svetu West Berkshira podal zahtevo za odpravo dvoumnosti glede zasebnosti in dal jasno vedeti, da bo steza, ki vodi do njegovega imetja, za javnost zaprta.

Okoliški prebivalci iščejo pravico, pritožili so se in zahtevajo, naj Matthews prepoved umakne in naj se steza razglasi za javno dobro.

Svet naj bi odločitev sprejel naslednje leto, kar pomeni, da ima družina Pippe Middleton do tedaj pravico uveljavljati prepoved uporabe steze.