Razkrita skrivnost Toma Cruisa

V začetku naslednjega meseca, natančneje 3. julija bo praznoval 62. rojstni dan, glede na zadnje njegove fotografije z otoka Mallorca pa se zdi, da je hollywoodski zvezdnik Tom Cruise uspel na še eni misiji nemogoče:

Kljub zrelim letom se lahko pohvali s telesom mladeniča, da je še vedno zelo gibčen in spreten pa je med drugim dokazal na praznovanju 50. rojstnega dne Victorie Beckham, ki ga je nekdanja spajsica priredila v klubu Oswald in kjer je zvezdnik očaral na plesišču, piše Gloria.hr.

Kakšna je njegova skrivnost?

V pogovoru za moško revijo Men‘s Health je pojasnil, kaj zanj pomeni zdrav življenjski slog ter odkril navade, ki se jih dosledno drži: vsakodnevna vadba, izbrana prehrana in naklonjenost adrenalinskim podvigom.

Znano denimo je, da nevarne prizore v filmih odigra sam in ne njegovi dvojniki.

Glede na njegovo prepričanje sta največja vrelca mladosti radovednost in pripravljenost sprejemati nove izzive, s čimer se umikamo od rutine, to med drugim spodbuja delovanje možganov in zagotavlja njihovo zdravje ter ohranja vitalnost telesa.

»Nikoli v daljšem časovnem obdobju ne ponavljam istih vaj, kajti možgani potrebujejo stalno stimulacijo in spremembe.

Tako lahko, enako, kot telo, ostanejo v vrhunski formi,« je povedal Cruise in dodal, da uživa v vožnji s kajakom, mečevanju, dvigovanju uteži, plezanju, skokih s padalom, vožnji s kolesom …

Veliko vlogo igra tudi pravilna prehrana, ki vključuje več manjših obrokov na dan, skupno ne zaužije več kot 1200 kalorij na dan.

Iz prehrane je izločil slaščice, predelana živila in enostavne ogljikove hidrate, njegovi obroki temeljijo na mesu, zelenjavi, sadju in lupinastih plodovih.

1200 kalorij se glede na njegov življenjski slog zdi malo, a dejstvo je, da število kalorij ni sorazmerno s prehransko vrednostjo, ki je pri Cruisu skrbno izbrana in zadovolji vsem potrebam telesa ter presnovnim funkcijam organizma.