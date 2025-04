Na pragu svobode jih je dohitela smrt: spomin na družino Može ne ugasne

Vojna vihra s številnimi tragičnimi dogodki, boji in letalski napadi, poškodovanimi stavbami, požganimi domovi in izseljenimi prebivalci je hudo prizadela tudi Suho krajino. Nesrečna zgodba družine Može iz Cirknice pri Šentilju na Štajerskem se je začela z okupacijo Nemcev in izselitvijo 15. julija 1941 iz rodnega kraja v Slavonsko Požego in nato še v Dervento. Družina z enajstimi člani se je težko ločila od doma in se podala v negotovost, njihov dom so zasedli Nemci. 1943. je italijanskiostrostrelec ubil prvega člana družine. Za njihovo vrnitev v domovino sta si zelo prizadevala Viktorija P...