V ljubljanskih Stožicah bo nocoj po nekaj letih spet nastopil sloviti nemški violinist David Garrett. Na koncertu bo slovenskim oboževalcem predstavil tudi skladbe z zadnje zgoščenke Millenium Symphony, ki ga ocenjujejo kot novo crossover mojstrovino virtuoza, ki je zabrisal mejo med klasično in pop glasbo na violini. Velja za virtuoza, ki je na violini zabrisal mejo med klasično in pop glasbo. »Na turneji imamo zelo natrpan urnik. Ko predstavljam novi album, vedno naredimo nekaj stvari, ki so drugačne kot na albumu. Rad imam take stvari, tudi poslušalcem so všeč. Prijeten večer vam lahko ob...