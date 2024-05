Zaušnica Tomu Cruisu: to je storila njegova polnoletna hči

Hči Toma Crusia in Katie Holmes Suri Cruise je pred kratkim dopolnila 18 let. Tedaj je prenehala prejemati preživnino, ki ji jo je plačeval oče in je znašala 30.000 evrov mesečno.

Tom in Katie sta se razšla leta 2012 in Suri naj očeta ne bi videla že 11 let.

A čeprav oče in hči nimata stikov, je mnoge presenetilo, ko se je dekle na newyorški predstavi Head Over Heals predstavila z imenom Suri Noelle, tako je navedena tudi na sezamu igralcev, ki nastopajo v uprizoritvi, očetovega priimka torej dekle, vsaj na odru, ne uporablja.

Kot poroča Hello Magazine, je Noelle srednje ime njene mame Katie Holmes.

Potem ko sta se Tom in Katie razšla, se je on odločil pretrgati stike z bivšo ženo in hčerko. Razlog za ločitev je bilo dejstvo, da je Tom goreč pripadnik scientološke cerkve, Katie pa ni hotela, da bi njena hči odraščala v tem duhu.

Suri je edini biološki otrok zvezdnika, ki je v zakonu z Nicole Kidman posvojil sina Connorja in hčerko Isabello. Oba sta odraščala v scientološki veri in se po ločitvi zvezdnikov distancirala od mame.