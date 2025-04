Nova era zdravljenja Alzheimerjeve bolezni! Težko pričakovano zdravilo prihaja v Slovenijo

Evropska komisija je izdala težko pričakovano centralizirano dovoljenja za promet z zdravilom lekanemab, ki se na trgu imenuje leqembi in je namenjeno zdravljenju blagih kognitivnih motenj v zgodnjih fazah alzheimerjeve bolezni. Strokovnjaki so dovoljenje pričakovali že veliko prej, saj je Evropska agencija za zdravila (Ema) že novembra lani po ponovnem pregledu svojega prvotnega mnenja izdala pozitivno mnenje o zdravilu. Evropska komisija naj bi potem v 60 dneh odločila o uporabi zdravila, ki sta ga skupaj razvila švedsko podjetje BioArctic in japonsko farmacevtsko podjetje Eisai. Vendar so z...