SDS že drugič v interpelacijo vlade, Golobu očitajo namerno in zavestno širjenje laži

Poslanci bodo že drugič v tem mandatu obravnavali interpelacijo vlade Roberta Goloba, ki jo je zaradi Golobovih izjav o pokojninski reformi iz leta 2012 vložila SDS. Dan bo v DZ po pričakovanjih zaznamovala razprava o položaju upokojencev. Predlagatelji za zdaj niso predlagali nobenih sklepov, lahko pa do zaključka 14-urne razprave to še storijo.

Poslanci največje opozicijske stranke so drugo interpelacijo Golobove vlade vložili zaradi premierjeve izjave, da je vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za skoraj 20 odstotkov. Iz tega po Golobovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev, saj jim je takratna vlada v resnici poslabšala položaj.

Očitajo namerno in zavestno širjenje laži

Predlagatelji interpelacije predsedniku vlade očitajo namerno in zavestno širjenje laži, današnja razprava pa naj bi po njihovem mnenju dala odgovor na vprašanje, kako je pokojninska reforma iz leta 2012 prispevala k zaustavitvi nadaljnjega padanja pokojnin, ki je bila posledica zniževanja odmernega odstotka v skladu z zakonodajo, ki je veljala pred letom 2012.

Vlada je že v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrnila in ocenila, da gre za zlorabo sicer legitimnega parlamentarnega instrumenta, kar zmanjšuje njegovo resnost in kredibilnost. Ministrska ekipa vztraja pri premierjevih navedbah o slabšanju položaja upokojencev z reformo iz leta 2012, obenem pa izpostavljajo ukrepe, ki so jih sami sprejeli z namenom izboljšanja položaja upokojencev.

To je sicer že deseta interpelacija v aktualnem mandatu in druga zoper celotno vlado. Te sicer v zgodovini samostojne Slovenije niso pogoste, pred Golobovo so interpelacijo prestale še vlade Janeza Drnovška, Antona Ropa in Mira Cerarja. Vse je v parlamentarni postopek vložila SDS.