Razkrit resničen razlog za prisotnost Kate Middleton na kraljevi paradi

Potem ko je 173 dni zaradi operacije abdomna in zdravljenja raka ni bilo v javnosti, se je valižanska princesa zmagovito vrnila in se članom britanske kraljeve družine pridružila ob uradnem praznovanju monarhovega rojstnega dne, na paradi Pozdrav zastavi.

Da bo prisostvovala na dogodku, je bilo objavljeno le nekaj ur pred začetkom slavja in skupaj z otroki se je s kočijo popeljala v povorki ter množico pozdravila z balkona palače Buckingham.

Odločitev, da bo vendarle prisotna na ta dan, je bila sprejeta iz vsaj dveh razlogov, piše Daily Mail.

Eden od njih so njeni trije otroci in drugi tast kralj Karel III., ki se prav tako zdravi za rakom.

Kraljeva dopisnica Rebecca English navaja: »Da so lahko njeni otroci odigrali celotno vlogo: se s kočijo peljali po aleji Mall, gledali parado in se družini pridružili na balkonu, je njihova mama morala biti tam in spremljati otročičke (kot jim ljubkovalno pravi princesa) ter spremljati Williama na konju.«

»Za Kate je bilo prav tako pomembno podpreti tasta, s katerim sta se skozi leta zelo zbližala, sedaj pa sta se v bitki z boleznijo še bolj povezala.«

Da bo prisostvovala na paradi, je princesa objavila dan pred njo in se v sporočilu zahvalila za podporo in lepe želje javnosti ter povedala, da še ni čisto na zeleni veji.

Njene vrnitve k opravljanju vseh kraljevih dolžnosti še ni pričakovati, viri blizu kraljeve družine navajajo, da bodo aktivnosti valižanske princese prilagojene njenemu počutju.

Tako Kate denimo ni bila prisotna na tradicionalnem praznovanju reda Garter in ne na znameniti konjeniški dirki Royal Ascot, oboje je na kraljevem urniku le nekaj dni po paradi Pozdrav zastavi.

Preden je Kate najavila prisotnost na njej, je glede na vire znotraj palače osebno govorila s kraljem, in kot je povedal njegov tiskovni predstavnik, je bil monarh presrečen ob novici, da bo njegova snaha prišla na parado.