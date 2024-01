Plus ali minus? Takšno poslovno leto je za zakoncema Beckham

David in Victoria Beckham sta v leto 2024 vstopila bogatejša za več kot 80 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 70 milijonov evrov.

Po zadnjih ocenah se je na Davidov račun toliko denarja steklo samo po zaslugi uspešnega Netflixovega dokumentarca.

K finančnemu uspehu družine je nedvomno doprinesla tudi Victoria. Njena znamka oblačil je prvič po 15 letih, odkar so jo lansirali na tržišče, leto končala z dobičkom.

Njeni izdelki, ki so se prodajali kot nori, so bili torbica za 1025 evrov, ki je navduševala modne navdušenke širom sveta, pa tudi svinčnik za oči z njenim podpisom, ki je osvojil družabna omrežja in uporabnice.

Na premieri izjemno uspešnega dokumentarca o nekdanjem nogometašu se je zbrala vsa družina: Romeo z dekletom Mio Regan, Cruz, Harper, David, Victoria in Brooklyn z ženo Nicolo Peltz Beckham.

V štirih delih je bila med drugim prikazana romanca med bivšo spajsico ter nogometašem, vzponi in padci v športnikovi karieri, težave v zakonu …

Dokumentarec si je ogledalo rekordnih 3,8 milijona gledalcev in je samo v prvem tednu v blagajno prinesel 20 milijonov dolarjev (18 milijonov evrov).

»Pogodba je znašala več kot 18 milijonov evrov. So pa Davida zasuli s komercialnimi ponudbami in je bolj iskan kot kdaj koli prej, kljub temu da je že deset let v pokoju.

Par je na dobri poti, da v letu, ki je nastopilo, zasluži 110 milijonov evrov,« je za britanski tabloid The Sun povedal vir.