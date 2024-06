Razgaljena zvezdnica ne prepušča veliko domišljiji (FOTO)

Heidi Klum je svoj 51. rojstni dan obeležila s serijo fotografij, na katerih je pokazala skoraj vse.

Manekenka je oboževalcem omogočila kratek vpogled v rojstnodnevno praznovanje prek svoje zgodbe na Instagramu. Medtem ko je objavljala želje prijateljev, je delila tudi svoje fotografije, vključno s takšnimi, na katerih ob bazenu pozira zgoraj brez, prsi pa strateško pokriva.

Heidi je razkrila skoraj vse. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

V drugi objavi je Heidi razkazovala svoje napete noge poleg moža Toma Kaulitza, ko sta poležavala na soncu. Oblečen je imela živahno rožnat, oranžen in bel spodnji del bikinija. Razkrila je, da svoj posebni dan praznuje s svojima otrokoma, in ob družinski fotografiji zapisala: »Vse, kar bi si lahko želela,« poroča Daily Star.

Na posnetku je Heidi poleg Toma in svojih štirih otrok - Leni, 20, Henryja, 18, Johana, 17, in Louja, 14, ki si jih deli z bivšim možem Sealom. V drugi objavi je videti Heidi in Toma, kako se poljubljata pred oštevilčenimi baloni.

Ne bo se pretvarjala, da je drugačna

Kljub občasnim kritikam zaradi pogostih objav in pomanjkljivih oblačil ostaja svojeglava. V nekem intervjuju za revijo Glamour je izjavila: »Vem, da motim nekatere ljudi. Ampak mislim, da moraš ostati pristen. Sem ženska, ki je rada ženstvena, včasih glasna in barvita. In obstajajo ženske, ki niso takšne.«

Heidi z možem Tomom. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Pošalila se je: »Če ljudi s tem razjezim, mi morajo samo prenehati slediti. To zahteva le majhen pritisk na gumb. Vsak bi moral biti to, kar je in kar hoče biti. Ne bom se pretvarjala, da sem drugačna samo zato, ker me nekdo ne mara takšne, kakršna sem.«