Heidi Klum z mlajšim možem seksa tudi več ur skupaj

Med rjuhami nikakor ni zadržana, uživa tudi v manj tradicionalnih spolnih užitkih. Tako je v nedavnem intervjuju, zaradi katerega njeni otroci verjetno zardevajo, dejala Heidi Klum in se potrkala po prsih, da se z možem Tomom Kaulizem tudi po več ur skupaj predajata telesnim radostim. »Le pogledati ga moram, pa sem že razvneta.«

V Tomu je našla vzdržljivega ljubimca, ki rad preizkuša nove stvari. FOTO: Osebni Arhiv

Nemška supermanekenka, ki je že štiri leta zadovoljno in očitno tudi zadovoljeno poročena z možem številka tri, 16 let mlajšim nemškim glasbenikom, priznava, da je v svojih 50 letih precej dobro in intimno spoznala kar precejšnje število moških. »Le poglejte mojo preteklost. Bila sem s plešastim, z zelo starim, z dolgolascem, s suhcem. Vsi so imeli tudi zelo različne osebnosti. A ko potegneš črto, ni pomemben tip moškega, temveč da si z nekom, s komer se počutiš udobno in ki te vidi kot osebo, kakršna si v resnici,« je začela in nato nekoliko šaljivo in skoraj prostaško dodala, »v življenju sem preizkusila že veliko klobas, a pristala sem z nemško. Nemške klobase, tu ni več kaj za reči.«

Prvorojenko Leni je dobila v razmerju s 24 let starejšim Flaviem Briatorejem, trije pa so se ji rodili v drugem zakonu s pevcem Sealom.

Svoje spolno življenje s Tomom je opisala kot »vročično, divje in brez konca«, te dolge ure pa rada popestrita s seksualnimi igračkami. »Ko imaš na razpolago veliko ur, imaš čas, da preizkusiš marsikaj,« pravi Heidi, ki se ima za srečnico, da si je našla tako vzdržljivega ljubimca. »Ženskam je nekoliko lažje. Oni so tisti, ki imajo lahko težave z vzdržljivostjo, pač zaradi krvi, ki jim steče v tisti določeni del. Ključ vsega je, da se ne odzovejo prehitro, saj lahko tako vse traja precej dlje. Mnogi tega ne zmorejo, a moj Tom lahko.«

Leni, ki je z mamo nastopila v oglasu za spodnje perilo, je kot deklica odkrila, da je njena mama zelo seksualno bitje. FOTO: Planet Photos

Nič kaj sramežljiva Heidi je razkrila, da sta najbolj odštekana kraja, kjer se je predala seksualni blaženosti, zasebno letalo in morje, najljubši med spolnimi igračkami pa ji je masažer. Vsaj to pa je verjetno že dlje vedela tudi njena prvorojenka Leni, ki je, ko je bila mlajša, odkrila mamin predal veselja. »Brskala sem po njenih stvareh, ko sem odprla predal in našla nekaj, kar je bilo videti kot mikrofon. Takrat pojma nisem imela, kaj držim.« A tudi od mame ni dobila odgovora, saj ji je ta le besno zabrusila, naj nikoli več ne šari po njenih zasebnih stvareh. »Meni pa se je vse zdelo neznansko kul. Imela je cel predal teh stvari. Zato smo se s prijateljicami pretihotapile v njeno sobo, odprle predal ter vse pofotkale in posnele.«