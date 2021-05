Rasema razočarana: Spet sem ostala sama

Medtem ko pri nas za vikende spremljamo Sanjskega moškega, so pri južnih sosedih iskali ljubezen v šovu Ljubezen na vasi. V zadnjem delu te sezone sta se zgodili dve zaroki, na žalost pa tudi strta srca. Zoran je zaprosil Suzano, svojo srečo pa sta pospremila s številnimi poljubi. Za poroko sta se odločila tudi Marijan in Patty, ki ljubezni in navdušenja nista mogla skriti.



Samanta in Neven sta se odločila, da bosta ostala prijatelja, saj imata različne poglede na svet. Neven jo je razočaral s pripravo zajtrka in s tem, da sta v sklopu zmenka obiskala muzej, kar se ji j zdelo blazno dolgočasno.



Najkrajšo pa je potegnila Rasema, ki je prepričana, da se je Zoran prijavil zaradi samopromocije in televizije in ne zaradi nje. »Spet sem ostala sama. Ampak prišel bo tisti pravi,« je dejala po poročanju 24sata.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: