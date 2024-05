Raper Ye gre v industrijo filmov za odrasle

Kontroverzni raper Ye (prej znan kot Kanye West) je odločen razširiti svoj glasbeno-modni imperij še v pornografske vode. O tem je zvezdnik sicer razmišljal že več let, minuli mesec pa je njegov predstavnik potrdil, da je Ye naposled pripravljen od sanjarjenj in besed preiti še k dejanjem. V upanju, da bi ta vodil njegov studio filmov za odrasle, se je tako že povezal s filmarjem Mikom Mozem, bivšim možem pornografske zvezdnice Stormy Daniels, ki se s pornografijo ukvarja že skoraj dve desetletji. Če bo šlo vse po raperjevih načrtih, pa bi se pod okriljem njegove znamke Yeezy pohujšljive in žgečkljive reči, primerne zgolj za odrasle, začele v studiu odvijati že to poletje.

Zvezdnik si je podal roke s filmarjem Mikom Mozem, bivšim možem pornozvezdnice Stormy Daniels. FOTO: Wikipedia

Zdi se, da je vse vodilo k temu. Zvezdnik je namreč že pred petimi leti priznal svojo obsedenost s pornografskimi filmi, ki se je rodila, ko je bil komaj deček. »Zame je bila revija Playboy vrata, ki so me privedla k odvisnosti od pornografije. Star sem bil le pet let, ko sem prvič naletel na to revijo, ki jo je oče pustil ležati vsem na očeh. In od tedaj je vplivala na skoraj vsako mojo odločitev,« je dejal pred petimi leti in priznal, da je njegova ljubezen do tovrstne filmske industrije prešla vse meje zdravega okusa ter naj bi tudi pripomogla h koncu njegovega zakona s Kim Kardashian. Toda čeprav se je z delčkom sebe zavedal, da ga ta nezdrava obsedenost drži v pesti in vpliva na njegove osebne odnose, naj bi bil prav on »ustvarjalni« glas za drznimi, nedostojnimi in bizarnimi modnimi odločitvami njegove izbranke Biance Censori, s katerimi si ta ne prekrije niti najintimnejših telesnih delov. Skok v pornografski posel, sploh od zvezdnika, ki rad neti škandale in dviguje prah, bi torej skoraj lahko pričakovali.

Njegov filmski studio Yeezy Porn naj bi zaživel še to poletje. »To ne bo pornografski studio kot vsi drugi. Česa takšnega še niste videli,« je skupne načrte z glasbenim mogulom potrdil tudi Moz. A če je Ye nad hitrim razvojem stvari morda navdušen, pa ga menda prav zaradi tega podviga vodilni ljudje, ki so do nedavnega z njim soustvarjali znamko Yeezy, zapuščajo kot po tekočem traku. Najbolj nedavno in najbolj javno je pogodbo z Yejem in znamko Yeezy zdaj sklenil prekiniti njegov šef osebja Milo Yiannopoulos, ki je vodil tudi zvezdnikovo (neuspešno) predsedniško kampanjo. »V prihodnje mu želim vse dobro, a v povezavi z njegovo novo ekipo imam pomisleke,« je zapisal v svojem odpovednem pismu in razložil, da »zaradi verskih in moralnih razlogov ne more biti njegov pajdaš pri produkciji in širjenju pornografskih filmov in literature«. Dodal je še, da bo vse svoje posle, ki jih je opravljal za Yejevo znamko, predal do 31. maja ali do tedaj, ko bodo začeli snemati prvi pornografski film, »kar bo prišlo prej«. Če se Yeezy javno in dokončno odpove načrtom o ustvarjanju in širjenju obscenih vsebin, s katerimi želi služiti, pa se bo počaščen vrnil nazaj. Tako je vsaj dejal, čeprav anonimni viri pravijo, da je načrtovani skok v pornografijo le eden izmed dejavnikov, zaradi česar zapušča Yeja.