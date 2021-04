Prvič po škandalu se je oglasil princ: bil je ded naroda

Velika Britanija žaluje, saj je pred dnevi umrl priljubljeni princ Filip , star 99 let. Mnogi se na spletnih omrežjih poslavljajo od njega, ljudje se mu priklanjajo tudi pred Buckinghamsko palačo. Oglasil pa se je tudi njegov sin, princ(61), ki je po škandalu zaradi druženja s spolnim prestopnikom Harveyjem Weinsteinom in domnevnim sodelovanjem pri njegovih zlorabah žensk, poniknil. Zdaj se je oglasil in očeta poimenoval dedek naroda. Razkril je tudi kraljičino žalost, saj da je smrt pustila veliko praznino v njenem življenju.»Kraljica je močna in pogumna, a smrt vojvode, je dvorec Windsor zavila v žalost. Družina je zbrana in nudimo si medsebojno podporo,« je Andrewove besede povzel Daily Mail. Dodal je tudi, da se bo očeta vedno spominjal kot mirne osebe, ki jo je vedno lahko vprašal za nasvet. »Bil je velik človek, ljubljen kot oče, mož, bil je dedek naroda.«Princnaj bi se medtem že vrnil na Otok. Očividci naj bi ga videli, ko se je ponoči izkrcal iz letala na londonskem Heathrowu. Z letala iz Los Angelesa se je izkrcal v kavbojkah in jakni ter s črno masko. Na letališču so ga pričakali varnostniki in ga odpeljali v črnem range roverju. Harry naj bi ostal v karanteni vse do pogreba.Pogreb princa bo prihodnjo soboto ob 15. uri v kapeli sv. Jurija v Windsorju.