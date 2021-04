Umrl je mož britanske kraljice

V 100. letu starosti je umrl britanski princ, mož kraljicePrinc bi 100 let dopolnil 10. junija letos. Kraljica med žalovanjem naslednjih osem dni ne bo opravljala svojih javnih dolžnosti. Nato bo sledilo še 30 dni uradnega kraljevskega žalovanja.Filip, ki se je z Elizabeto poročil pred 73 leti, je svoje zadnje dni preživel v gradu Windsor, kamor so ga prepeljali iz bolnišnice, kjer je preživel 28 dni zaradi infekcije in težav s srcem. Pokopali naj bi ga na vrtu Frogmore na območju gradu Windsor. Na dan pogreba naj bi po Londonu v skladu s protikoronskimi ukrepi potekala pogrebna povorka z vojaškim spremstvom, kot naj bi želel Filip.»Z globoko žalostjo njeno veličanstvo kraljica sporoča, da je umrl njen ljubljeni mož, njegova kraljeva visokost princ Filip, vojvoda. Njegova visokost je danes zjutraj mirno umrla na gradu Windsor. Kraljeva družina se pridružuje ljudem po svetu, ki žalujejo za njegovo izgubo,« so sporočili iz Buckinghamske palače.Ob praznovanju njune zlate poroke leta 1997 je kraljica princa opisala kot svojo moč in oporo. Elizabeta II. se je v plavolasega grškega princa zaljubila v najstniških letih, poročila pa sta se leta 1947. Imela sta štiri otoke, prvi se je novembra 1948 rodil princ. Filip je bil kljub svojemu včasih ostremu jeziku in številnih neprimernih pripombah med Britanci priljubljen. Njegova smrt prihaja v zelo težkem obdobju za kraljico in le nekaj tednov po intervjuju, ki sta ga zadala vnukin njegova žena. Filip je bil tedaj v bolnišnici, kasneje pa je prišlo v javnost, da bi predvajanje intervjuja prestavili, če bi princ prej umrl.