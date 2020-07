Princesa skočila v zakon v družbi le treh svatov

Oktobra načrtujeta še veliko slavje v njeni domovini. FOTO: Twitter

Ned in Raiyah sta se spoznala pred dvema letoma v Indiji, konec oktobra lani pa sta oznanila, da sta zaročena.

Letošnjo pomlad in poletje se je obetalo veliko porok, a so vse padle v vodo zaradi pandemije in z njo povezanimi ukrepi, ki prepovedujejo zbiranje večje množice ljudi ter ponekod tudi potovanja. Kljub temu se je jordanska princesaodločila, da ne more čakati, da se razmere normalizirajo, in je z izbrancem, vnukom slavnega pisatelja, skočila v zakonski stan.Njuna poroka se je v zgodovino zapisala kot prva kraljeva poroka po izbruhu pandemije novega koronavirusa. Ker sta načrtovala veliko slavje v nevestini z domovini s povabljenci z vseh vetrov, sta te načrte premaknila z aprila na oktober, kljub temu pa sta v torek svojo zvezo uradno potrdila pred matičarjem v Veliki Britaniji, kjer trenutno bivata.Poroki, za katero je dal dovoljenje njen polbrat jordanski kralj, so prisostvovali le nevestina mama, kraljicater dva druga povabljenca, kar pa srečnega para ni oviralo, da ne bi za ta posebni dogodek izbrala čudovite lokacije ter si nadela poročne oprave. Raiyah je blestela v dolgi beli čipkasti obleki z dolgimi rokavi ter ujemajočo se tančico, njen dragi pa v temni obleki s svetlo modrim telovnikom, ki se je podal k obleki njegove zdaj že tašče.Ko je par podpisal poročni list, sta mladoporočenca s prisotnimi tudi nazdravila, a so se ves čas držali na predpisani varnostni razdalji. Princesin oče kraljsrečnega dogodka ni dočakal, leta 1998 so mu diagnosticirali vrsto krvnega raka in komaj eno leto pozneje je kljub intenzivnemu zdravljenju v najboljših bolnišnicah, tako v domovini kot v Združenih državah Amerike, zaradi bolezni umrl.Ned in Raiyah sta se spoznala pred komaj dvema letoma v Indiji, konec oktobra lani pa sta oznanila, da sta zaročena. Ned, samostojni novinar in dopisnik za nekaj britanskih in ameriških časnikov, je s svojimi 26 leti kar osem let mlajši od žene, a para to v ljubezni nikdar ni oviralo. Da bi bolje razumel princeso in njene bližnje ter njihovo kulturo, se je Ned pred časom udeležil tečaja arabščine, a je priznal, da mu jezik povzroča preglavice, da pa ne bo vrgel puške v koruzo, dokler znanja ne bo izboljšal.Raiyah je medtem očarana nad japonsko kulturo, literaturo in umetnostjo. Z univerze v Edinburgu ima magisterij iz japonskih študij, še enega je prejela na univerzi Columbia v New Yorku, tam se je posvetila japonski literaturi, trenutno pa na ameriški univerzi UCLA piše doktorat iz predmoderne japonske literature. Par o otrocih za zdaj menda še ne razmišlja, trenutno se nista še niti odločila, kje bosta živela. Za vsaj naslednjih nekaj mesecev pa njun doma ostaja Velika Britanija, kjer bosta počakala, da se razmere s covidom-19 umirijo.